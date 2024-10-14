Дана Абызова и Рустам Джабраилов проверят на прочность свою любовь в детективной мелодраме «Мой любимый Раджа»

На телеканале «Dомашний» 18 октября состоится премьера остросюжетной детективной мелодрамы «Мой любимый Раджа». Главные роли в сериале исполнили Дана Абызова и Рустам Джабраилов. Это драматическая история о любви и страсти, поднимающая такие важные темы, как психологическая зависимость, уважение к партнеру и самопознание в отношениях, уточняет пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
По сюжету милая и скромная учительница английского языка Елена живет в браке с Виктором, который порой агрессивен и относится к жене пренебрежительно, будто она – просто удобная вещь. В то время как Виктор перебивается случайными заработками и браконьерской охотой, Елена тащит семью на себе. Все, о чем она мечтает – это рождение ребёнка, но Виктор хочет жить для себя. В город приезжает индийский бизнесмен Радж Мишра, чтобы начать строительство фармацевтического кластера. Он выбрал это место не просто так – здесь родилась его русская бабушка, для которой он хочет выкупить дом, где она выросла. Елена по просьбе подруги выступает в роли переводчика для бизнесмена, а вскоре помогает ему отыскать фамильный дом. Они влюбляются друг в друга, но на их пути встают испытания в виде Виктора, пропажи бабушки Раджа и его ареста.
«Эта история про психологическую зависимость в отношениях. Моя героиня испытывает зависимость к своему мужу, путая эти чувства с любовью. Поэтому, когда Елена встречает человека, к которому она начинает испытывать настоящие чувства, которые до этого ей были незнакомы, она пугается, но постепенно начинает привыкать. И тогда ей открывается вся правда о ней самой и ее отношениях с мужем», — рассказывает Дана Абызова.
«Проект "Мой любимый Раджа" в первую очередь мне был интересен тем, что в нем одновременно с российскими актерами принимали участие актеры из Индии. И было весьма непривычно объяснять актерам задачу на английском и одновременно на русском языках. Также хочу отметить, что в этом сериале пересекаются и переплетаются два жанра – мелодрама и детектив. А теперь давайте все это поместим в прекрасные локации Абрау-Дюрсо, Мысхако, Кабардинки. Да это уже интересно смотреть», — отмечает режиссер.
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