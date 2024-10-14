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«Это он убил моих друзей»: опубликован трейлер якутского триллера Сергея Потапова «Моя девочка»

14 октября
2024 год

Новости кино >>
14 октября 2024
Компания «Кинологистика» представила трейлер якутского триллера Сергея Потапова «Моя девочка». На большие экраны фильм выйдет 21 ноября.



Главный герой – деревенский охотник Егор, узнающий о том, что его единственная дочь, переехавшая в город, погибла, выпав из окна. Егор отправляется к месту трагедии, стремясь разобраться в произошедшем и отомстить виновным. В городе он встречает официантку Киру, ровесницу и знакомую дочери. Героев объединяют причудливые взаимоотношения, в которые вторгаются мистические силы и эхо незаживших ран.

Фильм «Моя девочка» снят на якутском языке, основной съемочной локацией стал село Намцы. Главные роли в киноленте исполнили Гавриил Попов, артист циркового жанра и каскадер, для которого драматический образ стал первым в карьере, и выпускница АГИКИ Мария Дегтярева.

«Это он убил моих друзей»: опубликован трейлер якутского триллера Сергея Потапова «Моя девочка»
фото: компания «Кинологистика»

«Сергей Потапов – неординарный человек. Он – мистик и видит мир таким, каким он показан на экране. Он не от мира сего и спектакли ставит неординарные. У нас съемки были, как лаборатория. Все животные в фильме – мои (лошадь, собака). Майю и Киру сыграли профессиональные актрисы, а я – артист циркового жанра, каскадер», — отмечает Гавриил Попов.

В актерский ансамбль также вошли Алена Пономарева, Мичил Хомподоев, Владимир Михалев и Владимир Винокуров.
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«Это он убил моих друзей»: опубликован трейлер якутского триллера Сергея Потапова «Моя девочка» фотографии
«Это он убил моих друзей»: опубликован трейлер якутского триллера Сергея Потапова «Моя девочка» фотографии
«Это он убил моих друзей»: опубликован трейлер якутского триллера Сергея Потапова «Моя девочка» фотографии
«Это он убил моих друзей»: опубликован трейлер якутского триллера Сергея Потапова «Моя девочка» фотографии
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