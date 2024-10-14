«Там находится некая сущность»: Сергей Гилев и Ирина Старшенбаум в тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало»

Онлайн-кинотеатр Иви представил новую тизер-сцену из сериала «13 Клиническая. Начало» с Ириной Старшенбаум и Сергеем Гилевым. Действие проекта разворачивается в 1976 году — именно тогда закрытый Научно-исследовательский институт перепрофилируют в первую в мире клинику, где лечат пациентов, одержимых опасными сущностями.
По сюжету 13-й клинической больницы, какой мы ее знаем, еще не существует, а человечество только начинает входить в контакт со сверхъестественными явлениями. Чтобы оказаться впереди планеты всей, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины. Одним из таких становится Яна, психоневролог, переживающая семейную драму. Прибыв в больницу, чтобы спасти Брежнева после фатального контакта с демоном, девушка неожиданно выясняет, что ее сын оказался в заложниках у Люцифера.
Теперь ей предстоит не только вызволить своего ребенка, но и взять на себя роль главврача первой в мире мистической больницы. Так начинает свою работу 13-я Клиническая. Яне и ее коллегам придется потратить немало сил на освоение экспериментальных методов лечения и изучение сущностей. А руководству страны — выяснить, возможно ли использовать N-явления для обороны от внешних угроз.
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