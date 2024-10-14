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Фильм «Вечная зима» с Александром Робаком попал в основную конкурсную программу кинофестиваля Mostra в Сан-Паулу

14 октября
2024 год

Новости кино >>
14 октября 2024

Фильм Николая Ларионова «Вечная зима» вошел в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-ого Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, известного как Mostra. Это один из крупнейших и престижных киносмотров в Латинской Америке, который пройдет с 17 по 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора картины «Централ Партнершип».

Фильм «Вечная зима» с Александром Робаком попал в основную конкурсную программу кинофестиваля Mostra в Сан-Паулу
фото: Централ Партнершип

«Кинофестиваль в Сан-Паулу достаточно рано взял наш фильм в программу. Мы с командой шутили, что, видимо, на бразильских отборщиков произвели впечатление сцены зимнего футбола. А если серьезно, то, конечно, весьма почетно оказаться в пуле первых режиссерских работ со всего мира – в конкурсе с нами, например, "Апрель" Деа Кулумбегашвили после награды в Венеции, сразу несколько фильмов из каннской «Недели критики», участники и победители кинофестивалей в Берлине, Роттердаме, Сан-Себастьяне, Локарно и др. Очень интересно, как в солнечной Бразилии простой зритель воспримет нашу зимнюю историю, тронет ли она его сердце», — признается режиссер и автор сценария Николай Ларионов.

Международная премьера фильма, в котором главные роли сыграли Александр Робак и Юлия Марченко, состоится в рамках основной конкурсной программы фестиваля Bosphorus Film Festival в Стамбуле. А 16 октября пройдет зрительский показ картины в Санкт-Петербурге – в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge. В широкий прокат «Вечная зима» выйдет в прокат с 31 октября.
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