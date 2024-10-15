Хулиганы-герои: «Ветролом» готовится к новому учебному году (есть трейлер)

Давно вас не было в уличных драках: пацанская драма «Ветролом
» вернется в апреле 2025-го. Студия CloverWorks
(«Рок-тихоня
», «Хоримия
») выпустила свежий трейлер.
Старшеклассник Харука Сакура
с самого детства подвергался буллингу из-за необычной внешности: гетерохромии глаз и волос. Однако парень не из тех, кто сдается: подобное отношение лишь закалило характер и научило постоять за себя. Сакура переводится в школу для отъявленных хулиганов «Ветерок», славящуюся суровыми нравами, чтобы проявить себя в бою с сильнейшими. Вскоре он узнает, что доминирующая школьная группировка «Ветролом» на самом деле защищает город от жестоких конкурирующих банд. Во втором сезоне мятежных героев ожидают новые союзники, враги и эпичные драки.
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«Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии
За постановку сёнэна вновь возьмется Тосифуми Акаи
(«Семья шпиона
», «Идолмастер: Девушки-золушки
»). Все основные актеры озвучивания
вернутся к ролям, включая сэйю Сакуры — Юму Утиду
(Цуёси Мукоду
из «Кулинарных скитаний в параллельном мире
»). Банду пополнит Рёта Осака
(Фейт Графайт
из «Ненасытного берсерка
»): он озвучит Тасуку Цубакино — квира, модника и одного из Четырех Небесных Королей «Ветерка».
Кроме того по мотивам сериала анонсирована
компьютерная игра Wind Breaker: Heroic Tales of Delinquents
. Проект компании Aiming
находится в стадии разработки.
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