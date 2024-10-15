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Хулиганы-герои: «Ветролом» готовится к новому учебному году (есть трейлер)

15 октября
2024 год

Новости кино >>
15 октября 2024

Давно вас не было в уличных драках: пацанская драма «Ветролом» вернется в апреле 2025-го. Студия CloverWorksРок-тихоня», «Хоримия») выпустила свежий трейлер.


Старшеклассник Харука Сакура с самого детства подвергался буллингу из-за необычной внешности: гетерохромии глаз и волос. Однако парень не из тех, кто сдается: подобное отношение лишь закалило характер и научило постоять за себя. Сакура переводится в школу для отъявленных хулиганов «Ветерок», славящуюся суровыми нравами, чтобы проявить себя в бою с сильнейшими. Вскоре он узнает, что доминирующая школьная группировка «Ветролом» на самом деле защищает город от жестоких конкурирующих банд. Во втором сезоне мятежных героев ожидают новые союзники, враги и эпичные драки.

Читать «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии
За постановку сёнэна вновь возьмется Тосифуми АкаиСемья шпиона», «Идолмастер: Девушки-золушки»). Все основные актеры озвучивания вернутся к ролям, включая сэйю Сакуры — Юму Утиду (Цуёси Мукоду из «Кулинарных скитаний в параллельном мире»). Банду пополнит Рёта Осака (Фейт Графайт из «Ненасытного берсерка»): он озвучит Тасуку Цубакино — квира, модника и одного из Четырех Небесных Королей «Ветерка».

Хулиганы-герои: «Ветролом» готовится к новому учебному году (есть трейлер)

Кроме того по мотивам сериала анонсирована компьютерная игра Wind Breaker: Heroic Tales of Delinquents. Проект компании Aiming находится в стадии разработки.

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Хулиганы-герои: «Ветролом» готовится к новому учебному году (есть трейлер) фотографии
Хулиганы-герои: «Ветролом» готовится к новому учебному году (есть трейлер) фотографии
Хулиганы-герои: «Ветролом» готовится к новому учебному году (есть трейлер) фотографии
Хулиганы-герои: «Ветролом» готовится к новому учебному году (есть трейлер) фотографии
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