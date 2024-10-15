Влад Канопка вернется на лед 5 ноября

Спустя пять лет на СТС возвращается драмеди «Молодежка» производства Art Pictures Vision. Премьера продолжения сериала состоится 5 ноября, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба СТС
По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. И помогут ему в этом друзья из «Медведей» (Иван Мулин, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков).
Премьера «Молодежки» состоялась в 2013 году, всего за семь лет зрители посмотрели 260 серий и 6 сезонов. Проект получил ТЭФИ и две премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. На съемках исполнители главных ролей вспоминали, как «Молодежка» изменила их жизни и какие перемены с ними случились за пять лет перерыва в эфире.
«Стал старше, ответственнее, в некоторых моментах мудрее. Теперь меньше переживаю по каким-то поводам. Недвижимость и другие материальные ценности не приобрел, но не считаю это большим успехом. Другое дело — творческие победы. Выпустил двенадцать спектаклей, два из них очень хорошие. Были и успешные работы в кино», — рассказывает Влад Канопка.
Работа над сценарием продолжения шла больше года. За новые серии взялись авторы «Молодежки» Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, а в режиссерском кресле снова оказался Андрей Головков. «Мы сохраняем стилистику и настроение сериала, которые так полюбились зрителям. Но если раньше герои занимались профессиональным спортом, то теперь объединены учебным заведением, честь которого хотят отстоять. Поэтому будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль», — рассказывает режиссер.
По словам Влада Канопки, манера работы Кисляка в новых сериях напомнит зрителям Макеева — тренера «Медведей» в исполнении Дениса Никифорова. «Безусловно, Макеев оказал огромное влияние на Кисляка, и местами тренерские ходы и поведенческие реакции Сергея Петровича будут отражаться в моем герое. Наши авторы даже вписали некоторые Макеевские реплики в слова Кисляка. В каком-то смысле это дань прошлому и уважение к герою Дениса Никифорова», — рассуждает актер.
Если роль тренера не требовала физической нагрузки, то «новичкам», сыгравших «Акул Политеха», предстояло на протяжении полугода три раза в неделю тренироваться под руководством хоккеистов. Интенсивные тренировки и ледовые съемки проходили в комплексе «Арена Мытищи» и ледовом дворце «Сокольники» при поддержке КХЛ и Федерации хоккея России. «Честно говоря, очень болели мышцы, о существовании которых я даже не подозревал, — признается Даня Киселев, исполнивший роль нападающего Олега Валенцова. — Мы вкладывались в каждую тренировку, чтобы чувствовать себя уверенно на льду. Конечно, постепенно "нарастала кожа", приходили новые знания и навыки».
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