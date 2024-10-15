Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Влад Канопка вернется на лед 5 ноября

15 октября
2024 год

Новости кино >>
15 октября 2024
Спустя пять лет на СТС возвращается драмеди «Молодежка» производства Art Pictures Vision. Премьера продолжения сериала состоится 5 ноября, уточняет пресс-служба телеканала.

Влад Канопка вернется на лед 5 ноября
фото: пресс-служба СТС

По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. И помогут ему в этом друзья из «Медведей» (Иван Мулин, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков).

Премьера «Молодежки» состоялась в 2013 году, всего за семь лет зрители посмотрели 260 серий и 6 сезонов. Проект получил ТЭФИ и две премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. На съемках исполнители главных ролей вспоминали, как «Молодежка» изменила их жизни и какие перемены с ними случились за пять лет перерыва в эфире.

«Стал старше, ответственнее, в некоторых моментах мудрее. Теперь меньше переживаю по каким-то поводам. Недвижимость и другие материальные ценности не приобрел, но не считаю это большим успехом. Другое дело — творческие победы. Выпустил двенадцать спектаклей, два из них очень хорошие. Были и успешные работы в кино», — рассказывает Влад Канопка.



Работа над сценарием продолжения шла больше года. За новые серии взялись авторы «Молодежки» Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, а в режиссерском кресле снова оказался Андрей Головков. «Мы сохраняем стилистику и настроение сериала, которые так полюбились зрителям. Но если раньше герои занимались профессиональным спортом, то теперь объединены учебным заведением, честь которого хотят отстоять. Поэтому будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодежный коктейль», — рассказывает режиссер.

По словам Влада Канопки, манера работы Кисляка в новых сериях напомнит зрителям Макеева — тренера «Медведей» в исполнении Дениса Никифорова. «Безусловно, Макеев оказал огромное влияние на Кисляка, и местами тренерские ходы и поведенческие реакции Сергея Петровича будут отражаться в моем герое. Наши авторы даже вписали некоторые Макеевские реплики в слова Кисляка. В каком-то смысле это дань прошлому и уважение к герою Дениса Никифорова», — рассуждает актер.

Если роль тренера не требовала физической нагрузки, то «новичкам», сыгравших «Акул Политеха», предстояло на протяжении полугода три раза в неделю тренироваться под руководством хоккеистов. Интенсивные тренировки и ледовые съемки проходили в комплексе «Арена Мытищи» и ледовом дворце «Сокольники» при поддержке КХЛ и Федерации хоккея России. «Честно говоря, очень болели мышцы, о существовании которых я даже не подозревал, — признается Даня Киселев, исполнивший роль нападающего Олега Валенцова. — Мы вкладывались в каждую тренировку, чтобы чувствовать себя уверенно на льду. Конечно, постепенно "нарастала кожа", приходили новые знания и навыки».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Экшен-комедия с Дмитрием Нагиевым и фэнтези с Оксаной Акиньшиной: СТС провел презентацию нового сезона
Поиск по меткам
СТС
персоны
Александр БулынкоМихаил Гаврилов-ТретьяковАндрей ГоловковИван ЖвакинВладимир ЗайцевМатвей ЗубалевичВладислав КанопкаДаня КиселёвЛеонид КупридоИван МулинДенис НикифоровИгорь ОгурцовСергей Олехник
фильмы
МолодёжкаМолодёжка. Новая смена

фотографии >>
Влад Канопка вернется на лед 5 ноября фотографии
Влад Канопка вернется на лед 5 ноября фотографии
Влад Канопка вернется на лед 5 ноября фотографии
Влад Канопка вернется на лед 5 ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Непомнящая
13 октября ушла из жизни актриса Татьяна Непомнящая.
Алексей Дулькевич
11 октября ушёл из жизни музыкант, актёр Алексей Дулькевич.
Максим Круковский
11 октября ушёл из жизни Максим Круковский.

День рождения >>

Алёна Алымова
Николай Басков
Александр Большаков
Константин Костышин
Павел Майков
Дмитрий Масанов
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Джере Бернс
Ванесса Марсил
Бейли Мэдисон
Мишель Омон
Джин Питерс
Таня Робертс
Доминик Уэст
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Ёжик в тумане
СССР, 1975
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
Сказка сказок
СССР, 1979
Чёрный чай
драма, мелодрама
Франция, Люксембург, Тайвань, Мавритания, 2024
Подземная бездна
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Свидание с монстром
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Спи
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Аэрофобы
комедия
Италия, 2023
Мой сосед — пришелец
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
Индия, 2024
Пигси: путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Робин Гуд и хранители леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Ирландия, 2024
Тайная любовь Казановы
драма, экранизация, эротика
Нидерланды, Бельгия, Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Антон Федотов: «Уверен, что нет человека, который не мечтал бы стать невидимкой, ходить сквозь стены или читать мысли»
Интервью
Антон Федотов: «Уверен, что нет человека, который не мечтал бы стать невидимкой, ходить сквозь стены или читать мысли»
Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен