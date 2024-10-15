Маруся Климова, Александра Власова и Екатерина Симаходская станут «Карьеристками»

По сюжету три девушки — Лара (Маруся Климова), Жанна (Александра Власова) и Маша (Екатерина Симаходская) работают в офисах Москва-Сити. Случайно увидев выступление коуча-инфоцыгана по ТВ, девушки решают объединиться и принять участие в марафоне карьерного роста. Главная цель — за месяц добиться повышения по службе. Но если оно не случится, по правилам марафона девушки должны будут уволиться с работы.
«"Карьеристки" — это эмоциональное путешествие в мир большого города. Путешествие, к которому захочется возвращаться и повторять его снова и снова. Наш сериал не об офисных работниках, как может показаться на первый взгляд, он о женской дружбе и "романе" героинь с большим городом», — рассказывает Илья Куликов. Режиссер также поделился, как проходил кастинг на главные роли: «Главных героинь мы выбирали с любовью. Каждая из них должна была быть по-своему прекрасна, в чем-то обязательно похожа на своего персонажа и максимально очаровательна в своем амплуа: "роковуха" Жанна, "добрая ромашка" Маша и ироничная, в чем-то даже цинично-сексуальная Лара. Все это в девчонках-актрисах есть от их персонажа. И поэтому, как мне кажется, их "трио" работает идеально».
По словам исполнительниц главных ролей, «Карьеристки» помогут одиноким женщина обрести экранных подруг и поддержку в трудные моменты жизни. «Для меня этот сериал не про карьеру, он про дружбу и взаимопомощь, выручку и, порой, плечо, в которое можно уткнуться и пореветь. Я верю, что история тронет многих девушек, которые, как и я, просто мечтают о счастье и дружбе, ходят на работу, а вечером падают от усталости в надежде отвлечься на сериал под ужин. Надеюсь, этот сериал станет поддержкой в трудный день», — отмечает Маруся Климова.
Сериал «Карьеристки» будут показывать по пятницам в 19:00. Всего в эфир выйдет 17 эпизодов.
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