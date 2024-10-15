Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Как-то я оказался не готов к такой встрече»: Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов и Роман Васильев в трейлере фильма «Любовь Советского Союза»

15 октября
2024 год

Новости кино >>
15 октября 2024
В сети появились трейлер и постер фильма «Любовь Советского Союза» производства «Дирекции кино», Первого канала, онлайн-кинотеатра Okko, при поддержке Фонда кино. Главные роли сыграли Ангелина Стречина, Роман Васильев и Кирилл Кузнецов.



Фильм рассказывает о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям.

«Наш фильм – очень многогранный, очень глубокий. Для меня он о вере и силе воли. О людях со своими желаниями, чувствами, эмоциями. Об искренности этих людей, которые если любят — то по-настоящему, если хотят чего-то — то идут и добиваются. И, конечно, о любви. Для каждого человека любовь — это что-то свое, особенное. Для меня же любовь — это главная энергия в жизни», — рассказывает Ангелина Стречина, которая сыграла актрису Галину Коврову.

В фильме также сыграли Алена Бабенко, Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Софья Эрнст и другие. Сценаристом выступил Сергей Снежкин при участии Владимира Валуцкого.

«Как-то я оказался не готов к такой встрече»: Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов и Роман Васильев в трейлере фильма «Любовь Советского Союза»
фото: Централ Партнершип

«Когда я читал сценарий, меня впечатлило, что большую его часть составляют не диалоги, а ремарки автора – Сергея Олеговича Снежкина: через них я понимал малейшие оттенки чувств персонажей, детали окружающей обстановки, быта эпохи. Я забывал, что читаю сценарий, забывал о времени, погружаясь в историю все глубже и глубже. К концу я уже понимал, что меня неизбежно ждет чувство горечи, потому что история скоро закончится. Радостно оттого, что произошло, но горько, что больше не будет происходить. Конечно, потом, пытаясь воплотить историю и персонажа на экране, я вновь погружался в материал, но уже по-другому. Но то самое первое впечатление было особенным. Интересно, что вот эта растерянность, смешение чувств любви и горечи, созвучно и моему герою», — говорит исполнитель роли драматурга Кирилла Туманова Роман Васильев.

Роль сценария отмечает и Кирилл Кузнецов, сыгравший Героя Советского Союза, летчика-испытателя Анатолия Коврова: «Я, конечно же, загорелся участием в этом проекте, едва прочитав сценарий фильма «Любовь Советского Союза»: исполнить роль легендарного летчика, героя Советского Союза, звезду авиации, для меня было огромной честью и ответственностью одновременно. К тому же это мой первый полнометражный фильм, где я играю главную роль. Да и возможность погрузиться в другую эпоху, надеть костюмы тех лет – это всегда большой подарок для актера».

Режиссерами проекта выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев. В прокат фильм выйдет 7 ноября 2024 года. Дистрибьютором ленты выступает «Централ Партнершип».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   15.10.2024 - 15:49
будут кайфовать любители смотреть не в будущее, а жить прошлым. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Не просто актриса: Ангелина Стречина и Роман Васильев в тизер-трейлере фильма «Любовь Советского Союза»
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
Ангелина Стречина, Александр Устюгов и Роман Васильев расскажут о «Любви Советского Союза»
персоны
Алёна БабенкоВладимир ВалуцкийРоман ВасильевНикита ВысоцкийКирилл КузнецовИлья ЛебедевРоман МадяновИгорь ПетренкоАнгелина ПоплавскаяСергей СнежкинАнгелина СтречинаАлександр УстюговСофья Эрнст
фильмы
Любовь Советского Союза

фотографии >>
«Как-то я оказался не готов к такой встрече»: Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов и Роман Васильев в трейлере фильма «Любовь Советского Союза» фотографии
«Как-то я оказался не готов к такой встрече»: Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов и Роман Васильев в трейлере фильма «Любовь Советского Союза» фотографии
«Как-то я оказался не готов к такой встрече»: Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов и Роман Васильев в трейлере фильма «Любовь Советского Союза» фотографии
«Как-то я оказался не готов к такой встрече»: Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов и Роман Васильев в трейлере фильма «Любовь Советского Союза» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Непомнящая
13 октября ушла из жизни актриса Татьяна Непомнящая.
Алексей Дулькевич
11 октября ушёл из жизни музыкант, актёр Алексей Дулькевич.
Максим Круковский
11 октября ушёл из жизни Максим Круковский.

День рождения >>

Алёна Алымова
Николай Басков
Александр Большаков
Константин Костышин
Павел Майков
Дмитрий Масанов
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Джере Бернс
Ванесса Марсил
Бейли Мэдисон
Мишель Омон
Джин Питерс
Таня Робертс
Доминик Уэст
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Ёжик в тумане
СССР, 1975
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
Сказка сказок
СССР, 1979
Чёрный чай
драма, мелодрама
Франция, Люксембург, Тайвань, Мавритания, 2024
Подземная бездна
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Свидание с монстром
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Спи
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Аэрофобы
комедия
Италия, 2023
Мой сосед — пришелец
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
Индия, 2024
Пигси: путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Робин Гуд и хранители леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Ирландия, 2024
Тайная любовь Казановы
драма, экранизация, эротика
Нидерланды, Бельгия, Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram