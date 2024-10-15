«Как-то я оказался не готов к такой встрече»: Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов и Роман Васильев в трейлере фильма «Любовь Советского Союза»

Фильм рассказывает о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям.
«Наш фильм – очень многогранный, очень глубокий. Для меня он о вере и силе воли. О людях со своими желаниями, чувствами, эмоциями. Об искренности этих людей, которые если любят — то по-настоящему, если хотят чего-то — то идут и добиваются. И, конечно, о любви. Для каждого человека любовь — это что-то свое, особенное. Для меня же любовь — это главная энергия в жизни», — рассказывает Ангелина Стречина, которая сыграла актрису Галину Коврову.
«Когда я читал сценарий, меня впечатлило, что большую его часть составляют не диалоги, а ремарки автора – Сергея Олеговича Снежкина: через них я понимал малейшие оттенки чувств персонажей, детали окружающей обстановки, быта эпохи. Я забывал, что читаю сценарий, забывал о времени, погружаясь в историю все глубже и глубже. К концу я уже понимал, что меня неизбежно ждет чувство горечи, потому что история скоро закончится. Радостно оттого, что произошло, но горько, что больше не будет происходить. Конечно, потом, пытаясь воплотить историю и персонажа на экране, я вновь погружался в материал, но уже по-другому. Но то самое первое впечатление было особенным. Интересно, что вот эта растерянность, смешение чувств любви и горечи, созвучно и моему герою», — говорит исполнитель роли драматурга Кирилла Туманова Роман Васильев.
Роль сценария отмечает и Кирилл Кузнецов, сыгравший Героя Советского Союза, летчика-испытателя Анатолия Коврова: «Я, конечно же, загорелся участием в этом проекте, едва прочитав сценарий фильма «Любовь Советского Союза»: исполнить роль легендарного летчика, героя Советского Союза, звезду авиации, для меня было огромной честью и ответственностью одновременно. К тому же это мой первый полнометражный фильм, где я играю главную роль. Да и возможность погрузиться в другую эпоху, надеть костюмы тех лет – это всегда большой подарок для актера».
Режиссерами проекта выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев. В прокат фильм выйдет 7 ноября 2024 года. Дистрибьютором ленты выступает «Централ Партнершип».
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