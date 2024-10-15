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ИРИ объявил прием заявок на конкурс на создание молодежного контента

15 октября
2024 год

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15 октября 2024
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») запустил прием заявок на конкурс на создание молодежного контента. Проекты в разных жанрах и форматах на актуальные для молодежи темы будут приниматься с 15 октября по 15 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба ИРИ.

ИРИ объявил прием заявок на конкурс на создание молодежного контента
фото: Ири.рф

В этом году заявки рассматриваются по двум направлениям: «Контент в блогосфере» и «Мультиформатный контент». Максимальная сумма поддержки – не более 60 млн рублей на проект. Подать заявку можно через личный кабинет на сайте ИРИ. На портале участники также могут получить обучающие материалы по конкурсным условиям, требованиям к проектам в каждом направлении, подаче заявки, заполнению бизнес-плана и другим вопросам отбора.

«Мы следим за тем, как меняется медиапотребление. И в молодежном конкурсе оставили только те направления, в рамках которых можно создать и опубликовать проекты, интересные зрителям 14-35 лет, за несколько месяцев с момента подведения итогов. Форматы контента для этой целевой аудитории, как правило, не требуют такого долгосрочного и дорогостоящего производства, как масштабные сериалы или видеоигры, например. Поэтому рассчитываем привлечь к участию в отборе больше молодых команд и исключить их конкуренцию с крупными продакшенами и холдингами, проекты которых мы рассмотрим на конкурсе национального контента», — рассказывает генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

По направлению «Контент в блогосфере» принимаются проекты, реализуемые совместно с блогерами, у которых не менее 10 000 подписчиков, или выходящие в популярных пабликах с 20 000 подписчиков минимум – в том числе веб-сериалы до 10 серий с длительностью от 7 до 15 минут каждая. По направлению «Мультиформатный (мультиплатформенный) контент» принимаются проекты с одной сквозной идеей, реализованные сразу в нескольких форматах и на нескольких площадках, одна из которых – сайт или лендинг. Например, серия лонгридов на отдельной странице и ряд постов с видео в социальных сетях. Среди возможных форматов – тексты, изображения, видео, аудио, интерактивные модули (чат-боты, опросы и тесты), программные продукты и другие.

Победителей объявят не позднее 30 апреля 2025 года. Производители должны будут отчитаться о создании контента и достижении ключевых показателей эффективности не позднее 14 ноября 2025 года. Учитываться будут не только просмотры, но и дополнительный показатель социальной вовлеченности, который выражается в процентном соотношении суммы реакций пользователей к числу просмотров и рассчитывается индивидуально для каждой площадки.
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