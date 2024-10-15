ИРИ объявил прием заявок на конкурс на создание молодежного контента

что почитать?

Пилот «Евангелиона» станет капитаном «Космического крейсера Ямато», а у «Семьи шпиона» растет конкурент

Зоя Бербер, Гоша Куценко и Борис Щербаков присоединились к Гарику Харламову в продолжении «Гусара»

Девять фильмов и один сериал в жанре sci-fi с островов Малайского архипелага и западной части Новой Гвинеи

Индонезийская кинофантастика: супергероика Джоко Анвара, запрещенная романтика и нео-нуар с Резой Рахадьяном

«Джуманджи: Зов джунглей» // Когда проблемы с доступом к настоящим приключениям

Интервью

Антон Федотов: «Уверен, что нет человека, который не мечтал бы стать невидимкой, ходить сквозь стены или читать мысли»

Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками