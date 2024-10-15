Егор Бероев перевоплотится в легенду советского футбола

В Армении начались съемки полнометражного фильма «Золотой дубль» с Егором Бероевым в главной роли. Картина производства кинокомпании AP Cinema и онлайн-кинотеатра START посвящена жизни и одному из этапов блестящей тренерской карьеры Никиты Симоняна. Именно под руководством легендарного спартаковца футбольный клуб «Арарат» смог добиться высшего результата в истории советского футбола — сделать «золотой дубль», став чемпионом СССР и обладателем кубка СССР, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
По сюжету Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы.
«Я был искренне удивлен, когда мне предложили идею этого фильма, потому что прошло очень много времени: 50 лет — это огромный срок. Единственное, чего бы я хотел пожелать — это правдивости, чтобы люди узнали эту историю по-настоящему. Над проектом работают знающие люди, я им доверяю. Надеюсь, эта история станет вдохновением и мотивацией для молодых ребят, молодых футболистов, которые мечтают о больших победах», — отмечает игрок, тренер, чемпион Олимпийских игр Никита Симонян.
По словам одного из генеральных продюсеров проекта Эдуарда Илояна, «Золотой дубль» снимают для широкой аудитории, потому что любая спортивная драма — это всегда история про людей, про их ценности, про их поддержку друг друга, а уже потом — про саму игру. В фильме также снимаются Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Анаит Киракосян, Андраник Хачатрян. В режиссерском кресле — Мгер Мкртчян.
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