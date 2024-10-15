Премьера драмы «Княжна милосердия» с Соней Присс и Денисом Нурулиным состоится 21 октября

Действие разворачивается в 1878 году. На исходе русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Денис Нурулин), который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья (Соня Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски.
«Моя Софья – кроткая, преданная, скромная, любящая. В этих чертах характера – ее сила. И в то же время именно это и мешает ей в тех обстоятельствах, в которых она оказывается. Ее история – это история преодоления. Софья обретает новые качества, проходит через невероятные события, становится сильной женщиной. Это зона ее эволюции, и это очень привлекает, за этим интересно наблюдать. При подготовке к роли я подробно изучала таинство венчания, поскольку для моей героини это важный этап в жизни. А после насыщенных съемок в Турции я теперь немного понимаю турецкий язык и даже смогу изъясняться на бытовом уровне», — говорит Соня Присс.
Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«В основе телесериала лежит история русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В сценарии мы опирались на русскую литературу: Лермонтов, Толстой, Достоевский... Нашей задачей было сохранить язык общения людей того времени, их взаимоотношения и, конечно же, быт. Все-таки это совсем другая эпоха. Хотелось воссоздать ее настолько, чтобы зритель доверял происходящему на экране», — рассказывает режиссер Леонид Белозорович.
Первый период съемок сериала проходил зимой в Кисловодске, Пятигорске, а также в Приэльбрусье на высоте 1890 метров над уровнем моря, где передвижение группы было возможно только на джипах. «В самую первую смену в Приэльбрусье мы приехали на площадку, а там лежат сугробы. Конечно, мы такого не ожидали! Зато теперь знаем, что, когда в Кисловодске идет дождь, в горах выпадает снег, естественная температурная разница достигает десяти градусов. Так у нас и получилось, что накануне в городе два дня шли дожди, и, разумеется, в горах выпал снег, а декорации мы уже построили. Пришлось ехать обратно и ждать, пока все расчистят», — добавляет художник-постановщик Владлен Семченков.
Из Кисловодска съемочная группа переместилась в Стамбул, а затем и в колоритную деревню на берегу Эгейского моря – Адатепе, где по сюжету живут турецкие герои сериала. Завершились съемки в Санкт-Петербурге, где были задействованы такие известные локации, как Мраморный дворец, усадьба в Елизаветино, музей Некрасова, Дом культуры Всероссийского общества глухих на Галерной улице и Петропавловская крепость.
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