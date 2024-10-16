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Дмитрий Дюжев предстанет в образе Джо Байдена 28 октября

16 октября
2024 год

Новости кино >>
16 октября 2024

На ТНТ 28 октября в 21:00 состоится премьера восьмисерийной комедии Евгения Невского «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена, который инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность. Это совместный проект ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production, уточняет пресс-служба телеканала.

«Гудбай»


«Еще на съемочной площадке нам всем показалось, что у нас получается очень смешной сериал. Кроме того, это очень познавательно с точки зрения самих себя – я имею ввиду Россию и живущих здесь людей. Мы можем увидеть присущие нам качества, проявления, поступки, наши логику и изобретательность. Это увлекательная история, может быть навеянная "Приключениями итальянцев в России" и подобными фильмами. Настоящая комедия с открытым и не черным юмором», — считает Дмитрий Дюжев.

По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча.

Дмитрий Дюжев предстанет в образе Джо Байдена 28 октября
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Наша история в первую очередь про людей. Мы хотели показать россиян с точки зрения иностранца, не обычного, а первого лица государства; рассказать о том, каким мы видим президента Америки, о том, какими могли быть его приключения среди обычных русских людей. О том, как Байден мог бы понять, почему не работают санкции, и понять саму Россию», — говорит креативный продюсер и сценарист Александр Балдин.

Также в сериале снялись Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова.
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фильмы
ГудбайНевероятные приключения итальянцев в России

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Дмитрий Дюжев предстанет в образе Джо Байдена 28 октября фотографии
Дмитрий Дюжев предстанет в образе Джо Байдена 28 октября фотографии
Дмитрий Дюжев предстанет в образе Джо Байдена 28 октября фотографии
Дмитрий Дюжев предстанет в образе Джо Байдена 28 октября фотографии
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