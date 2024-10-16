Викторию Михно назначили генеральным директором онлайн-кинотеатра Premier

Новым генеральным директором онлайн-кинотеатра Premier назначена Виктория Михно. Согласно пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинга», Сергей Стамболцян, занимавший ранее этот пост, полностью сфокусируется на развитии всего бизнеса цифровых активов холдинга в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ГПМ Проекты».Виктория Михно присоединилась к команде онлайн-кинотеатра четыре года назад в качестве директора по развитию бизнеса, а в июле 2024-го получила повышение, став заместителем гендиректора. В начале своей карьеры в Premier занималась развитием платной модели монетизации и привлечением новых платящих пользователей. В список ее обязанностей также входили дистрибуция и продажа подписок на маркетплейсах, в магазинах электроники и салонах связи, сотрудничество с мобильными операторами и интернет-провайдерами, размещение контента сервиса в развлекательных порталах на разных видах транспорта. В числе ее достижений было масштабное партнерство платформы с крупнейшими российскими авиа–, железнодорожными и круизными компаниями, среди которых Smartavia, S7 Airlines, скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка», поезда дальнего следования ФПК и круизная компания «Водоходъ». В новой должности Михно будет отвечать за развитие бизнеса, используя наработанную за эти годы экспертизу, улучшать внутренние процессы работы компании и развивать партнерские отношения.Сергей Стамболцян с февраля 2023-го развивал бизнес в Premier — за время его управления актив существенно вырос по выручке и аудитории, также была усилена команда сервиса. Благодаря эффективному внедрению рекомендательных моделей, персонализации библиотеки и улучшения сценариев использования онлайн-кинотеатра, Сергей добился повышения показателей сервиса (в 2023-м число подписчиков увеличилось на 33% и составило 4,8 миллионов человек) и укрепления бренда на рынке цифровых платформ. Большой вклад он внес и в усиление продуктовой части онлайн-кинотеатра. В 2024-м сервис представил зрителям 84 эксклюзивных проекта, 65 из которых — собственного производства.