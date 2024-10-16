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Станислав Бондаренко найдет «Идеальную жертву» в лице Василисы Измайловой

16 октября
2024 год

Новости кино >>
16 октября 2024
На ТВ-3 20 октября в 19:10 состоится премьера психологического триллера Руслана Паушу «Идеальная жертва» со Станиславом Бондаренко и Василисой Измайловой в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Станислав Бондаренко найдет «Идеальную жертву» в лице Василисы Измайловой
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«В жанре триллера есть задача: всегда держать зрителя в напряжении. Каждый поворот сюжета должен быть круче, чем предыдущий, — говорит режиссер Руслан Паушу. — "Идеальная жертва" – это триллер об одержимости. О том, как любовь мужчины к девушке перерастает в одержимость. Он не может с собой справиться и хочет, чтобы возлюбленная принадлежала только ему, хочет оградить ее от внешнего мира. И его забота превращается в надзирательство. А когда девушка хочет выйти из этого заточения, одержимость героя перерастает в безумие».

По сюжету Полина учится в художественном училище, рисует картины на заказ, но клиентов немного. Однажды она пишет автопортрет, который за огромные деньги тут же покупает молодой загадочный красавец Женя. Он обаятелен, нежен, богат и готов носить Полину на руках, их отношения развиваются стремительно. Недолго думая, девушка соглашается выйти замуж, поселившись в его уединенном доме. И с этого момента жизнь Полины превращается в кошмар: Женя стремится во всем контролировать жизнь возлюбленной и готов удерживать ее рядом любой ценой.

Станислав Бондаренко найдет «Идеальную жертву» в лице Василисы Измайловой
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Внешность бывает обманчива, за ней может скрываться что угодно. Это предостережение для всех девушек, которые посмотрят наш триллер. Мой герой – внимательный, четкий, дотошный. В нем есть близкие мне качества – например, забота, желание оберегать. Все остальное, конечно же, мне не близко, но что именно – узнаете после просмотра. Готовясь к этой роли, я выстраивал ее как музыкальную партитуру, чтобы изначально всё было красиво, стройно, чтобы зрители по-настоящему верили в историю. Строил мостики для персонажа к будущим сценам в фильме», — рассказал Станислав Бондаренко.

Компанию исполнителям главных ролей составили Мия Гефсиманская, Иван Чернов, Сергей Неудачин и Ирина Обидина. Оператором выступил Магомед Халухаев, а композитором — Евгений Скрипкин.

«Идеальная жертва»

По словам Василисы Измайловой, «сюжет фильма, история героини и яркие события делают фильм интересным для зрителя. Вы увидите, как раскрывается характер героя Стаса Бондаренко и сможете поставить себя на место моей героини. Этот фильм — напоминание о том, как важно сохранять критическое мышление, чтобы не стать жертвой тирана. А как бы поступили вы, влюбившись в человека, который вами восхищается? А если он ограничит вашу свободу? Терпеть или бежать? Мы коснулись очень тяжелой темы в сериале, и, конечно, хотелось показать весь спектр эмоций героини. И ее любовь, и отчаяние, и брезгливость, и безвольное согласие, и волевую решимость».
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№ 1
Yanina Sokolova   16.10.2024 - 13:44
Очень жду выхода фильма на экран, сюжет интересный, несколько даже родной мне. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Идеальная жертва

фотографии >>
Станислав Бондаренко найдет «Идеальную жертву» в лице Василисы Измайловой фотографии
Станислав Бондаренко найдет «Идеальную жертву» в лице Василисы Измайловой фотографии
Станислав Бондаренко найдет «Идеальную жертву» в лице Василисы Измайловой фотографии
Станислав Бондаренко найдет «Идеальную жертву» в лице Василисы Измайловой фотографии
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