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Стала известна дата премьеры драмы «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской

16 октября
2024 год

Новости кино >>
16 октября 2024
Объявлена дата премьеры сериала «Дайте шоу». Драма про изнанку российских ток-шоу и судьбы людей, которые так или иначе связаны с миром шоу-бизнеса, выйдет 1 ноября в онлайн-кинотеатрах Иви и Kion, уточняет пресс-служба Иви.

«Дайте шоу»

Главную роль играет Милош Бикович. По словам актера, «образ Кирилла Артемьева собирательный. В нем есть чуть-чуть от меня, немного от воображаемого меня, что-то от деятелей шоу-бизнеса и других людей, которых я когда-то встречал, но больше всего в этом персонаже — из воображения, которое вдохновляется жизнью. Этот проект многослойный, о чем он — должен ответить сам зритель. Для меня это не просто история о провокации и большом скандале, это скорее драма, причем с глубоким смыслом. Она о том, что порой, чтобы стать лучше, нужно осознать что ты на самом дне, и осознав, что ты в этой яме — раскаяться и начать путь к себе лучшему. Мне сложно было морально оправдать своего персонажа, но я пытался сделать это на эмоциональном уровне, понять, почему он так ведет себя и по какой причине у него нет другого выбора».

По сюжету в погоне за сенсациями команда ток-шоу «Правда» не стесняется использовать самые грязные приемы. Несмотря на это, популярность программы продолжает падать, поэтому любые горячие темы — на вес золота. Внезапно тема нового выпуска буквально сама приходит в студию: начинающая певица Вера обвиняет поп-звезду Кирилла Артемьева в изнасиловании и готова публично рассказать правду. Вот только ни продюсерам, ни зрителям она не нужна. «Во время подготовки к роли Веры я смотрела очень много ток-шоу. Но все равно, когда ты оказываешься на диване участника, и тебя поливают так, как это происходит в реальных телестудиях, никакая подготовка не помогает. Я как будто пережила эту публичную порку вместе с Верой. Это интересная болючая роль и очень сложная тема — изнасилование — с которой мы работали максимально корректно и честно. А в чем главная мысль и посыл сериала "Дайте шоу", — пусть останется на суд зрителя», — говорит Анастасия Красовская.

Стала известна дата премьеры драмы «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В сериале также заняты Олег Савостюк, Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина, Михаил Тройник и другие. В сценах с ток-шоу в качестве экспертов зрителей ждут звездные камео — завсегдатаи телевизионных эфиров: Отар Кушанашвили и Никита Джигурда, а в сериях с музыкальным закулисьем — Николай Басков, Алсу и Дима Билан. Героиня Толстогановой «давно живет в мире шоубизнеса и играет по его жестким законам, но ее проблема в том, что она действительно любит Кирилла. В то же время она как продюсер зарабатывает на этом проекте деньги, и вся эта страшная история, в которой замешан Кирилл, касается ее лично. А уж как они пытаются справиться и договориться со своей совестью — про это как раз и сериал».

«Работа автора и ведущего ток-шоу всегда находится как бы между двух человеческих полюсов: с одной стороны, им движет искреннее желание докопаться до правды, до истины, с другой — все усилия брошены в топку зрительского рейтинга. Зритель привыкает, что его часто и много кормят, его аппетит растет и утолять его нужно громкими сенсациями. Это делает работу автора и ведущего циничной, переламывает его человеческую природу. В этих двух гранях живет мой герой Леонид Шереметьев — он "кормит" зрителя и сам становится кормом для него. Эта работа и этот бесконечный бег в колесе, они сжирают его: он теряет себя, свое личное пространство, отношения с женщиной. Здесь в нем включается механизм мужского эго — отомстить за свою неудавшуюся любовь и за свою проигранную жизнь», — рассказал Игорь Верник.

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Режиссером сериала выступил Дмитрий Литвиненко. Производством проекта занималась кинокомпания INEY Production. Первая серия была показана на фестивале «Пилот» летом 2024 года.
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Стала известна дата премьеры драмы «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской фотографии
Стала известна дата премьеры драмы «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской фотографии
Стала известна дата премьеры драмы «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской фотографии
Стала известна дата премьеры драмы «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской фотографии
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