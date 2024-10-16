Никита Панфилов вернулся к роли «Акушера»

Начались съемки второго сезона медицинского детектива «Акушер» с Никитой Панфиловым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Перед съемками второго сезона я полностью пересмотрел первый, чтобы лучше вспомнить своего героя Глеба Каверина. Он меняется по ходу сериала после каждой происходящей с ним перипетии. Я надеюсь, зрителям будет интересно посмотреть на уже любимых персонажей и новые события в их жизнях. Автор сценария привнес в новый сезон очень много разных историй, основанных на реальных событиях, это всегда интересно. Акушеров я стал еще больше уважать, но не после того, как я стал играть Каверина, а после того, как у меня родились двое детей! То, что я принимал участие в родах, во многом помогло мне понять эту работу. Это ужасно сложная профессия, и там должны работать абсолютные профессионалы, от них зависит жизнь маленьких ангелов», — говорит Никита Панфилов.
События 20-серийного продолжения разворачиваются спустя несколько месяцев после финала первого сезона. Возлюбленная Глеба Каверина Елена Елагина (Елена Лотова) ждет от него ребенка. Бывшая жена главного героя Марина (Виктория Романенко), изменившая ему в первых сериях картины, вот-вот родит, но по-прежнему неизвестно, кто отец ребёнка. Глеб Каверин продолжает работать в клинике и заботиться о своих пациентах. Однако ему не удается добиться повышения до заведующего отделением – руководство считает Каверина слишком неудобным.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Мы все были искренне рады вновь встретиться на съемочной площадке и продолжить работу над этой историей! Раскрывать подробности сюжета второго сезона не могу, скажу лишь, что для всех героев он будет богат на самые разные события, ведь рядом с Глебом Кавериным скучно и спокойно не бывает! Пожалуй, в том числе и за это персонаж так полюбился зрителю! Моя героиня Елена Елагина – заведующая отделением репродуктологии, молодая, честолюбивая, амбициозная женщина с неплохим чувством юмора. Ее профессия сложная, ответственная и вместе с тем интересная», — рассказала Елена Лотова.
В новых эпизодах на пути Каверина встанет его бывшая возлюбленная – самоуверенная и жесткая Жарова (Ирина Таранник) – ее назначат заведующей отделением. Она решила напомнить о себе Глебу и готова на все, чтобы вернуть его. Когда это не получается, движимая местью и ревностью, она решает объединиться против Каверина с авторитетным бизнесменом Брагиным (Владимир Бутенко). Кроме того, заклятый враг Глеба Сорокин (Артем Осипов) обрел покровителей и готов мстить ему.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам режиссера Дениса Карро, «в новом сезоне "Акушера" главный герой Глеб Каверин продолжит искать и находить выход из всевозможных сложных ситуаций, в которые попадают его пациенты и коллеги. Также ему предстоит бороться с новым антагонистом – криминальным авторитетом Брагиным. И, конечно, у нас появятся новые персонажи, но подробности пока не буду раскрывать. Как и в первом сезоне, человеческие отношения для нас на первом месте. А перинатальный центр, в котором наши герои работают, – это всего лишь пространство, где они реализуются».
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