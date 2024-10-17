Газировка, рутина и дружба: спортивное аниме «На скейте в бесконечность» скоро вернется (есть тизер)

что почитать?

Дана Абызова и Рустам Джабраилов проверят на прочность свою любовь в детективной мелодраме «Мой любимый Раджа»

В кино с 7 ноября

«Как-то я оказался не готов к такой встрече»: Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов и Роман Васильев в трейлере фильма «Любовь Советского Союза»

«Тор»: Между молотом и Натали Портман

Смотр пройдет с 17 по 30 октября

Фильм «Вечная зима» с Александром Робаком попал в основную конкурсную программу кинофестиваля Mostra в Сан-Паулу

Интервью

Антон Федотов: «Уверен, что нет человека, который не мечтал бы стать невидимкой, ходить сквозь стены или читать мысли»

Режиссер фэнтези-сериала «Наследники. Дар крови» – о любви к фантастике, артефактах, двигающих сюжет, и актерах, почувствовавших себя волшебниками