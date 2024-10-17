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Газировка, рутина и дружба: спортивное аниме «На скейте в бесконечность» скоро вернется (есть тизер)

17 октября
2024 год

Новости кино >>
17 октября 2024
Почти два года после анонса второго сезона «На скейте в бесконечность» поклонники экстремального спокона грустили без новостей — и вот свершилось. Студия BonesСтальной алхимик: Братство», «Пожиратель душ») вспомнила о проекте, но для начала выпустит 25-минутную OVA. «Оригинальная анимация для видеоносителей» (Original Video Animation) выйдет на Blu-ray и DVD 19 марта следующего года, а с 24 января в десяти кинотеатрах Японии устроят специальные показы.


После смерти отца Ланга Хасэгава переезжает из Канады в Японию, на Окинаву, где быстро сходится с экспрессивным Рэки Кяном. Тот и знакомит нового друга с крайне опасной местной забавой — скоростной гонкой на скейтах по заброшенной шахте. Раньше увлекавшийся сноубордом Ланга не без труда адаптируется к асфальту и бетону, но довольно быстро осваивает эффектные трюки — и даже начинает влюбляться в новый вид спорта.

Читать Психоанализ, супер-путин и экстрим: обзор «На скейте в бесконечность»
Повседневной жизни Ланги и его друзей будут посвящены четыре мини-истории:

1. «Вкус газировки со льдом из круглосуточного «Дождь и кот» (Ame to Neko Konbini Aisu Soda Aji).
2. «Сделай всё возможное, Хироми-тян!» (Ganbare, Hiromi-chan!).
3. «Быть серьезным» (Maji de Maji ni Nareru Koto).
4. «Утренняя рутина» (Morning Routine).

Газировка, рутина и дружба: спортивное аниме «На скейте в бесконечность» скоро вернется (есть тизер)

Руководить экстремальными гонками продолжит режиссерка Хироко УцумиКэйон в кино!», «Банановая рыба»), а помогать ей будут сценарист Итиро ОкоутиСемья шпиона», «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия») и дизайнер персонажей Митинори ТибаРамэнная рыжего кота», «Гандам: Железнокровные сироты»). Протагонистов в сериале озвучили Тиаки Кобаяси (Саки Хананои из «Любовная болезнь Хананои») и Тасуку Хатанака (Син Ирю из «Любви с кончиков пальцев»).

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Газировка, рутина и дружба: спортивное аниме «На скейте в бесконечность» скоро вернется (есть тизер) фотографии
Газировка, рутина и дружба: спортивное аниме «На скейте в бесконечность» скоро вернется (есть тизер) фотографии
Газировка, рутина и дружба: спортивное аниме «На скейте в бесконечность» скоро вернется (есть тизер) фотографии
Газировка, рутина и дружба: спортивное аниме «На скейте в бесконечность» скоро вернется (есть тизер) фотографии
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