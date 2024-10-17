Газировка, рутина и дружба: спортивное аниме «На скейте в бесконечность» скоро вернется (есть тизер)

Почти два года после анонса второго сезона «На скейте в бесконечность
» поклонники экстремального спокона
грустили без новостей — и вот свершилось. Студия Bones
(«Стальной алхимик: Братство
», «Пожиратель душ
») вспомнила о проекте, но для начала выпустит 25-минутную OVA. «Оригинальная анимация для видеоносителей» (Original Video Animation) выйдет на Blu-ray и DVD 19 марта следующего года, а с 24 января в десяти кинотеатрах Японии устроят специальные показы.
После смерти отца Ланга Хасэгава
переезжает из Канады в Японию, на Окинаву, где быстро сходится с экспрессивным Рэки Кяном
. Тот и знакомит нового друга с крайне опасной местной забавой — скоростной гонкой на скейтах по заброшенной шахте. Раньше увлекавшийся сноубордом Ланга не без труда адаптируется к асфальту и бетону, но довольно быстро осваивает эффектные трюки — и даже начинает влюбляться в новый вид спорта.
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Психоанализ, супер-путин и экстрим: обзор «На скейте в бесконечность»
Повседневной жизни
Ланги и его друзей будут посвящены четыре мини-истории:
1. «Вкус газировки со льдом из круглосуточного «Дождь и кот
» (Ame to Neko Konbini Aisu Soda Aji).
2. «Сделай всё возможное, Хироми-тян!
» (Ganbare, Hiromi-chan!).
3. «Быть серьезным
» (Maji de Maji ni Nareru Koto).
4. «Утренняя рутина
» (Morning Routine).
Руководить экстремальными гонками продолжит режиссерка Хироко Уцуми
(«Кэйон в кино!
», «Банановая рыба
»), а помогать ей будут сценарист Итиро Окоути
(«Семья шпиона
», «Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
») и дизайнер персонажей Митинори Тиба
(«Рамэнная рыжего кота
», «Гандам: Железнокровные сироты
»). Протагонистов в сериале озвучили Тиаки Кобаяси
(Саки Хананои
из «Любовная болезнь Хананои
») и Тасуку Хатанака
(Син Ирю
из «Любви с кончиков пальцев
»).
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