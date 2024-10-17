Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решились на развод в сериале «Остаться друзьями»

«Сериал делается три раза. Самый медитативный период – это написание сценария, когда ты в одиночестве, в кабинете с кружкой кофе, придумываешь новый мир и героев. Затем идет самый веселый период – съемочный. Здесь все придуманное оживает и обретает форму, несмотря на капризы погоды, техники и людей. Мы прошли два этапа. Я безумно благодарен всей съемочной группе, за то, что мы прошли этот путь. Впереди третий и самый сложный процесс – монтаж, который расставит все на свои места», — делится Иван Баранов.
Сериал расскажет о компании друзей, в которой каждый ближе к 30 переживает свои метаморфозы: Катя (Алина Алексеева) и Леша (Михаил Кремер) только-только стали родителями и пытаются не сойти с ума, холостяки Олег (Никита Никитин) и Эля (Софья Зайка) не понимают, почему собрать всех вместе в вечер пятницы стало так сложно, а ядро компании, Аня (Анастасия Калашникова) и Рома (Борис Дергачев), окончательно перестают слышать друг друга и решают развестись. Эта новость шокирует всех, ведь теперь совместным ужинам, праздникам и тусовкам может прийти конец. Рома уже тысячу раз пожалел о своем решении, зная это, друзья всеми силами пытаются ему помочь вернуть Аню. Правда Аня не спешит возвращаться: она впервые за много лет почувствовала свободу и готова отправиться на поиски новой себя.
фото: 1-2-3 Production
«Этот проект для меня стал своего рода ностальгией. В школьные годы у меня была замечательная компания друзей, институт подарил новых товарищей, во взрослой жизни встретил еще пару близких по духу людей. Во время съемок некоторые сцены напоминали мне случаи с моими друзьями. Я уверен, зрителей заинтересует связь между нашими персонажами. Мы собрали отличную команду актеров, и они прекрасно взаимодействуют в своих парах», — говорит режиссер.
Специально для проекта «Остаться друзьями» на Москино возвели три квартиры, отражающие характеры главных героев: у кого-то в прихожей вместо таблички «добро пожаловать» висит «все злые кроме собаки», а у кого-то – милые семейные фотографии. Сериал может удивить зрителей и количеством трюков: большую часть из них актеры исполнили сами, без помощи профессиональных каскадеров.
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