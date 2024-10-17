Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решились на развод в сериале «Остаться друзьями»

17 октября
2024 год

Новости кино >>
17 октября 2024
Завершились съемки комедийного сериала «Остаться друзьями» производства кинокомпании 1-2-3 Production по заказу ТНТ с Анастасией Калашниковой и Борисом Дергачевым в главных ролях. Режиссером проекта выступил Урал Сафин, а автором сценария и шоураннером значится Иван Баранов, работавший над «Капельником» и «Подслушано в Рыбинске». Об этом сообщает пресс-служба 1-2-3 Production.

Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решились на развод в сериале «Остаться друзьями»
фото: 1-2-3 Production

«Сериал делается три раза. Самый медитативный период – это написание сценария, когда ты в одиночестве, в кабинете с кружкой кофе, придумываешь новый мир и героев. Затем идет самый веселый период – съемочный. Здесь все придуманное оживает и обретает форму, несмотря на капризы погоды, техники и людей. Мы прошли два этапа. Я безумно благодарен всей съемочной группе, за то, что мы прошли этот путь. Впереди третий и самый сложный процесс – монтаж, который расставит все на свои места», — делится Иван Баранов.

Сериал расскажет о компании друзей, в которой каждый ближе к 30 переживает свои метаморфозы: Катя (Алина Алексеева) и Леша (Михаил Кремер) только-только стали родителями и пытаются не сойти с ума, холостяки Олег (Никита Никитин) и Эля (Софья Зайка) не понимают, почему собрать всех вместе в вечер пятницы стало так сложно, а ядро компании, Аня (Анастасия Калашникова) и Рома (Борис Дергачев), окончательно перестают слышать друг друга и решают развестись. Эта новость шокирует всех, ведь теперь совместным ужинам, праздникам и тусовкам может прийти конец. Рома уже тысячу раз пожалел о своем решении, зная это, друзья всеми силами пытаются ему помочь вернуть Аню. Правда Аня не спешит возвращаться: она впервые за много лет почувствовала свободу и готова отправиться на поиски новой себя.

Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решились на развод в сериале «Остаться друзьями»
фото: 1-2-3 Production

«Этот проект для меня стал своего рода ностальгией. В школьные годы у меня была замечательная компания друзей, институт подарил новых товарищей, во взрослой жизни встретил еще пару близких по духу людей. Во время съемок некоторые сцены напоминали мне случаи с моими друзьями. Я уверен, зрителей заинтересует связь между нашими персонажами. Мы собрали отличную команду актеров, и они прекрасно взаимодействуют в своих парах», — говорит режиссер.

Специально для проекта «Остаться друзьями» на Москино возвели три квартиры, отражающие характеры главных героев: у кого-то в прихожей вместо таблички «добро пожаловать» висит «все злые кроме собаки», а у кого-то – милые семейные фотографии. Сериал может удивить зрителей и количеством трюков: большую часть из них актеры исполнили сами, без помощи профессиональных каскадеров.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне
Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решили «Остаться друзьями»
персоны
Алина АлексееваИван Баранов (II)Борис ДергачевСофья ЗайкаАнастасия КалашниковаМихаил КремерНикита НикитинУрал Сафин
фильмы
КапельникОстаться друзьямиПодслушано в Рыбинске

фотографии >>
Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решились на развод в сериале «Остаться друзьями» фотографии
Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решились на развод в сериале «Остаться друзьями» фотографии
Анастасия Калашникова и Борис Дергачев решились на развод в сериале «Остаться друзьями» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Третьяков
16 октября ушёл из жизни актёр Игорь Третьяков.
Ринат Тазетдинов
16 октября ушёл из жизни актёр Ринат Тазетдинов.
Николай Пархоменко
15 октября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Пархоменко.

День рождения >>

Владимир Демидов
Анастасия Евграфова
Алиса Коонен
Валентина Кособуцкая
Артём Крестников
Олег Новиков (II)
Александр Устюгов
Ксения Филиппова
Маргарита Фомина
Макс Айронс
Рудольф Грушинский
Фелисити Джонс
Мэттью Макфэдьен
Дианна Руссо
Фиби Тонкин
Рита Хейворт
все родившиеся 17 октября >>

Афиша кино >>

Ёжик в тумане
СССР, 1975
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
Сказка сказок
СССР, 1979
Чёрный чай
драма, мелодрама
Франция, Люксембург, Тайвань, Мавритания, 2024
Про мою маму и про меня
мелодрама, трагикомедия
Россия, 2024
Бунинъ
биография, исторический фильм
Россия, 2024
Кореша
комедия
Россия, 2024
Подземная бездна
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Робин Гуд и хранители леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Ирландия, 2024
Свидание с монстром
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Спи
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Схватка
боевик
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен