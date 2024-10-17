«Невеста поневоле» с Дарьей Белодед откроет линейку премьер на «Dомашнем»

По сюжету Виктория Никитина работает горничной в провинциальном отеле и мечтает уехать из родного города в надежде скрыться от преследований бывшего мужа-тирана. Чтобы заработать деньги на переезд в столицу, она соглашается на роль фиктивной «невесты» Кирилла Михайлова – сына владельца крупного местного комбината Однако после «свадьбы» Виктории и Кирилла все складывается не так, как они планировали. Вместо денег и возможности начать новую жизнь Вика попадает в ловушку, из которой сложно выбраться.
«Одобряю ли я действия Виктории – да. Это решение было лучшим выходом в тот момент времени для нее. Актер всегда должен вставать на сторону своего героя, понимать и оправдывать. Какой бы поступок он ни совершил», — говорит Дарья Белодед.
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