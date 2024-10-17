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«Невеста поневоле» с Дарьей Белодед откроет линейку премьер на «Dомашнем»

17 октября
2024 год

Новости кино >>
17 октября 2024

Мелодрама «Невеста поневоле» 21 октября откроет на «Dомашнем» новый сезон линейки премьер «Сквозь слезы к счастью». Главные роли в сериале исполнили Дарья Белодед, Виктор Владимиров и Владимир Андриянов, сообщает пресс-служба проекта.

«Невеста поневоле» с Дарьей Белодед откроет линейку премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Виктория Никитина работает горничной в провинциальном отеле и мечтает уехать из родного города в надежде скрыться от преследований бывшего мужа-тирана. Чтобы заработать деньги на переезд в столицу, она соглашается на роль фиктивной «невесты» Кирилла Михайлова – сына владельца крупного местного комбината Однако после «свадьбы» Виктории и Кирилла все складывается не так, как они планировали. Вместо денег и возможности начать новую жизнь Вика попадает в ловушку, из которой сложно выбраться.

«Одобряю ли я действия Виктории – да. Это решение было лучшим выходом в тот момент времени для нее. Актер всегда должен вставать на сторону своего героя, понимать и оправдывать. Какой бы поступок он ни совершил», — говорит Дарья Белодед.

Режиссером сериала выступил Станислав Мареев. Созданием картины по заказу телеканала «Dомашний» занималась «Студия творческих инициатив «Открытие». Организацию работы по реализации проекта на каждом этапе взяли на себя генеральный директор канала Марина Хрипунова и генеральный продюсер «главного женского» Ирина Босова, а также команда продюсеров, работавшая над еще одним сериалом «Dомашнего» «Мой любимый Раджа» — Жан Просянов, Юлия Щетинина, Екатерина Мирошникова и Александр Просянов.

«Невеста поневоле» с Дарьей Белодед откроет линейку премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Как сообщает пресс-служба «Dомашнего», продолжит неделю премьер 22 октября мелодрама Игоря Мужжухина «Сокровище Королевой Анны» с Екатериной Рябовой и Сергеем Масленниковым. Это история о женщине, которая живет под одной крышей с бывшим мужем и свекровью, но внезапно получает в наследство квартиру от соседки. 23 октября в эфир выйдет мелодрама Марины Любаковой «Как избавиться от невестки за 10 дней» с Евдокией Лаврухиной, Владимиром Гуськовым и Мариной Куделинской. В центре сюжета — веселая провинциалка Вера, ее супруг московский врач Игорь, а также мать и младшая сестра мужчины, которые не одобряют жену Игоря и объявляют ей войну.

24 октября в 19:00 состоится премьера мелодрамы Дмитрия Пантелеева «Тест на материнство» с Мариной Маняхиной и Иваном Бровиным — о женщина, которая узнает ее дочь ей неродная. Завершает неделю премьер 25 октября мелодрама Сергея Щербина «Вальс цветов» с Глафирой Козулиной и Владимиром Петровым. Это история о владелице цветочного магазина, которая принимает решение уйти от мужа-агрессора, но тот выходит из себя и сильно избивает женщину. Она теряет память и оказывается в доме людей, которые считают ее невестой их сына.
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