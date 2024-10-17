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«Дикий, непокорный дух»: Юра Борисов в первом трейлере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

17 октября
2024 год

Новости кино >>
17 октября 2024
В сети появились постер и первый трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Картина производства кинокомпании «Централ Партнершип», компании «Кинослово», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при поддержке Фонда кино выйдет в прокат 14 февраля 2025 года.



«Пророк…» – это история жизни Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. Масштабный фильм о великом поэте, которого знают все и не знает никто.

«У каждого человека своя энергия, и у Пушкина она многогранная и мощная. И хочется, чтобы эта энергия чувствовалась в фильме. Мы попытались найти его дух. Его трудно описать словами, это какое-то стремление, постоянное движение. Для меня его гениальность в честности, жажде жить, которая струится через все его произведения», — делится Юра Борисов.

«Дикий, непокорный дух»: Юра Борисов в первом трейлере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
фото: Централ Партнершип

«Понятно, что Юра не имеет какого-то портретного сходства с Александром Сергеевичем. Но это артист, который может выходить за границы привычного, показать человека, освященного удивительным талантом. Метод работы Юры потрясает, он действительно убеждает тебя, что перед тобой Пушкин, и что поэт был именно таким. Это удивительный актерский дар», — добавляет продюсер Петр Ануров.

Наталью Гончарову играет Алена Долголенко, Дантеса — Флориан Десбьендра, а роль Пушкина-лицеиста досталась Каю Гетцу. В фильме также снялись Роман Васильев, Илья Виногорский, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова, Илья Любимов, Евгений Шварц, Сергей Гилев и другие.

«О Пушкине его современники пишут по-разному. Но общая важная черта – его взрывной характер, отчасти нахальный, немного бунтарский. У меня это перекликается с образом рок-н-рольщика, человека, который несмотря ни на что двигается так, как говорит ему внутренний голос. В нашей картине мы постарались ухватить этот образ и запечатлеть его энергию», — говорит режиссер Феликс Умаров.
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обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   17.10.2024 - 17:44
Что Борисов - хороший актёр, это правда. Он настолько многогранный, что думаю Пушкина не составит труда ему сыграть. Жду выхода фильма с нетерпением. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Пророк. История Александра Пушкина

фотографии >>
«Дикий, непокорный дух»: Юра Борисов в первом трейлере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
«Дикий, непокорный дух»: Юра Борисов в первом трейлере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
«Дикий, непокорный дух»: Юра Борисов в первом трейлере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
«Дикий, непокорный дух»: Юра Борисов в первом трейлере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» фотографии
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