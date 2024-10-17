«Дикий, непокорный дух»: Юра Борисов в первом трейлере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

В сети появились постер и первый трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Картина производства кинокомпании «Централ Партнершип», компании «Кинослово», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при поддержке Фонда кино выйдет в прокат 14 февраля 2025 года.
«Пророк…» – это история жизни Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. Масштабный фильм о великом поэте, которого знают все и не знает никто.
«У каждого человека своя энергия, и у Пушкина она многогранная и мощная. И хочется, чтобы эта энергия чувствовалась в фильме. Мы попытались найти его дух. Его трудно описать словами, это какое-то стремление, постоянное движение. Для меня его гениальность в честности, жажде жить, которая струится через все его произведения», — делится Юра Борисов.
фото: Централ Партнершип
«Понятно, что Юра не имеет какого-то портретного сходства с Александром Сергеевичем. Но это артист, который может выходить за границы привычного, показать человека, освященного удивительным талантом. Метод работы Юры потрясает, он действительно убеждает тебя, что перед тобой Пушкин, и что поэт был именно таким. Это удивительный актерский дар», — добавляет продюсер Петр Ануров.
«О Пушкине его современники пишут по-разному. Но общая важная черта – его взрывной характер, отчасти нахальный, немного бунтарский. У меня это перекликается с образом рок-н-рольщика, человека, который несмотря ни на что двигается так, как говорит ему внутренний голос. В нашей картине мы постарались ухватить этот образ и запечатлеть его энергию», — говорит режиссер Феликс Умаров.
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