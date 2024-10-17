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Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин и Анна Ардова попробуют «Пожить как люди»

17 октября
2024 год

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17 октября 2024
Стартовали съемки комедийного сериала ТНТ «Пожить как люди» с Филиппом Ершовым, Кузьмой Сапрыкиным и Анной Ардовой в главных ролях. В центре сюжета — молодой менеджер, который на время становится хозяином элитного особняка. Производством проекта занимается продакшен «Красный квадрат», уточняет пресс-служба телеканала.

Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин и Анна Ардова попробуют «Пожить как люди»
фото: пресс-служба ТНТ

Главный герой – Степан Грачев, молодой и честолюбивый менеджер, привозит документы на дом хозяину компании, миллионеру Гераклию Львовичу Корнееву. В это время шеф сгоряча увольняет своего зама и всю прислугу. Улетая на два дня в Турцию по делам, он поручает Степану «присмотреть за домом». Герой наслаждается отдыхом в гигантском поместье с бассейнами, оранжереями, автопарком, яхтой и винными погребами. Но Степан совершает роковую ошибку —сообщает о доме своим маргинальным родственникам. И все они оккупируют территорию: сестра Света – талантливая аферистка, брат Виталик – мелкий гопник, мама Люда – провинциальная маникюрщица с амбициями первой леди и папа Миша – неудачливый аферист и алкоголик. Степан безуспешно пытается выпроводить родственников, параллельно ввязываясь в любовные приключения. Он случайно выдает себя за сына хозяина особняка перед симпатичной соседкой Дианой, а позднее влюбляется в незаконнорожденную дочь хозяина Валентину, принимающую Степана за своего сводного брата. Однако главное, что шеф Степана неожиданно задерживается в Турции еще на три недели, во время которых герой должен будет восстановить испорченное имущество хозяина, разрулить любовный треугольник и спасти компанию и дом шефа от рейдерского захвата.

«Идея сериала возникла почти десять лет назад, и сценарий несколько раз переписывался полностью. Неизменной оставалась главная мысль: что будет делать маргинальная семья из неблагополучного района, когда поселится в доме миллиардера? Как далеко они зайдут, притворяясь "людьми из высшего общества"? Испортят ли героев деньги, или дадут шанс на новую и правильную жизнь? Эти мысли мы заложили и в названии. Ведь "пожить как люди" - это не только про красивую и богатую жизнь. А еще и про то, как при этом оставаться людьми», — говорит генеральный продюсер сериала Роман Атанесян.

В проекте также играют Ника Вигель, Ян Цапник, Алексей Шевченков, Наталья Бардо, Никита Тарасов и другие. Автором сценария выступил Артем Косов, а постановкой занимается режиссер Алексей Зотов. Премьера ожидается в 2025 году.
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Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин и Анна Ардова попробуют «Пожить как люди» фотографии
Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин и Анна Ардова попробуют «Пожить как люди» фотографии
Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин и Анна Ардова попробуют «Пожить как люди» фотографии
Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин и Анна Ардова попробуют «Пожить как люди» фотографии
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