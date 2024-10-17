Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин и Анна Ардова попробуют «Пожить как люди»

Стартовали съемки комедийного сериала ТНТ «Пожить как люди» с Филиппом Ершовым, Кузьмой Сапрыкиным и Анной Ардовой в главных ролях. В центре сюжета — молодой менеджер, который на время становится хозяином элитного особняка. Производством проекта занимается продакшен «Красный квадрат», уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
Главный герой – Степан Грачев, молодой и честолюбивый менеджер, привозит документы на дом хозяину компании, миллионеру Гераклию Львовичу Корнееву. В это время шеф сгоряча увольняет своего зама и всю прислугу. Улетая на два дня в Турцию по делам, он поручает Степану «присмотреть за домом». Герой наслаждается отдыхом в гигантском поместье с бассейнами, оранжереями, автопарком, яхтой и винными погребами. Но Степан совершает роковую ошибку —сообщает о доме своим маргинальным родственникам. И все они оккупируют территорию: сестра Света – талантливая аферистка, брат Виталик – мелкий гопник, мама Люда – провинциальная маникюрщица с амбициями первой леди и папа Миша – неудачливый аферист и алкоголик. Степан безуспешно пытается выпроводить родственников, параллельно ввязываясь в любовные приключения. Он случайно выдает себя за сына хозяина особняка перед симпатичной соседкой Дианой, а позднее влюбляется в незаконнорожденную дочь хозяина Валентину, принимающую Степана за своего сводного брата. Однако главное, что шеф Степана неожиданно задерживается в Турции еще на три недели, во время которых герой должен будет восстановить испорченное имущество хозяина, разрулить любовный треугольник и спасти компанию и дом шефа от рейдерского захвата.
«Идея сериала возникла почти десять лет назад, и сценарий несколько раз переписывался полностью. Неизменной оставалась главная мысль: что будет делать маргинальная семья из неблагополучного района, когда поселится в доме миллиардера? Как далеко они зайдут, притворяясь "людьми из высшего общества"? Испортят ли героев деньги, или дадут шанс на новую и правильную жизнь? Эти мысли мы заложили и в названии. Ведь "пожить как люди" - это не только про красивую и богатую жизнь. А еще и про то, как при этом оставаться людьми», — говорит генеральный продюсер сериала Роман Атанесян.
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