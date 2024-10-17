Завершились съемки остросюжетного детектива «Смерш. 1944» с Игорем Петренко и Владиславом Котлярским в главных ролях. Телепремьера сериала состоится на РЕН ТВ в канун Дня Победы, уточняет пресс-служба телеканала. Кроме того, проект выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
В центре сюжета третьей части франшизы — два капитана советской контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам!») Константин Лавров (Игорь Петренко) и Павел Семенов (Владислав Котлярский). Война близится к финалу, но немецкое командование все еще вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение Советской Армии. Рискуя жизнью, Лавров и Семенов выполняют самые сложные и опасные задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу. Ожесточенное противостояние разведслужб СССР и фашистской Германии в завершающей фазе войны достигает наивысшего накала.
«Наш проект уже не первый сезон успешно идет на канале РЕН ТВ. Его отличительные особенности – это интригующая история, остросюжетные события с яркими, неожиданными поворотами. В новых сериях внимание зрителей будет сосредоточено на событиях 1944 года, в преддверии операции "Багратион", которая развернулась на территории Белоруссии и сыграла ключевую роль в освобождении Советского Союза от немецкой оккупации. Наши истории разворачиваются в этот период – поздней весной, летом и в начале осени 1944 года. Помимо боевых операций и погонь за диверсантами, зрителей ждут и романтические линии, но судьбы главных героев не будут легкими. Мой персонаж Лавров столкнется с трагическими событиями, и его личные перипетии будут продолжаться на протяжении всех четырех новелл», — говорит Игорь Петренко.
«Моя героиня – Марика Вернер, молодая красивая немка, живущая в 1944 году в СССР. Марика – человек с принципами, она искренне верит в идеалы Советского Союза, в мир и в победу. Для нее честь, дружба и семья имеют огромное значение. Ее искренность, возможно, кажется наивной, но я старалась показать ее как сильную женщину своего времени, с внутренним стержнем и глубокой верой в людей и справедливость», — рассказывает актриса.
Съемки сериала проходили в Москве, Московской области, Костроме и Ярославле. Проект состоит из четырех новелл по четыре эпизода каждая: «Объект 196», «Секретный истребитель», «Москва-44» и «Операция «Цербер». Режиссером выступил Михаил Кабанов.
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