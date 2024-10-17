Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки остросюжетного детектива «Смерш. 1944» с Игорем Петренко

17 октября
2024 год

Новости кино >>
17 октября 2024

Завершились съемки остросюжетного детектива «Смерш. 1944» с Игорем Петренко и Владиславом Котлярским в главных ролях. Телепремьера сериала состоится на РЕН ТВ в канун Дня Победы, уточняет пресс-служба телеканала. Кроме того, проект выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.

Завершились съемки остросюжетного детектива «Смерш. 1944» с Игорем Петренко
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

В центре сюжета третьей части франшизы — два капитана советской контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам!») Константин Лавров (Игорь Петренко) и Павел Семенов (Владислав Котлярский). Война близится к финалу, но немецкое командование все еще вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение Советской Армии. Рискуя жизнью, Лавров и Семенов выполняют самые сложные и опасные задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу. Ожесточенное противостояние разведслужб СССР и фашистской Германии в завершающей фазе войны достигает наивысшего накала.

«Наш проект уже не первый сезон успешно идет на канале РЕН ТВ. Его отличительные особенности – это интригующая история, остросюжетные события с яркими, неожиданными поворотами. В новых сериях внимание зрителей будет сосредоточено на событиях 1944 года, в преддверии операции "Багратион", которая развернулась на территории Белоруссии и сыграла ключевую роль в освобождении Советского Союза от немецкой оккупации. Наши истории разворачиваются в этот период – поздней весной, летом и в начале осени 1944 года. Помимо боевых операций и погонь за диверсантами, зрителей ждут и романтические линии, но судьбы главных героев не будут легкими. Мой персонаж Лавров столкнется с трагическими событиями, и его личные перипетии будут продолжаться на протяжении всех четырех новелл», — говорит Игорь Петренко.

Завершились съемки остросюжетного детектива «Смерш. 1944» с Игорем Петренко
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

В сериале также играют Анастасия Микульчина, Павел Харланчук, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов и другие. Кроме того, в актерском составе проекта дебютировала Лянка Грыу.

«Моя героиня – Марика Вернер, молодая красивая немка, живущая в 1944 году в СССР. Марика – человек с принципами, она искренне верит в идеалы Советского Союза, в мир и в победу. Для нее честь, дружба и семья имеют огромное значение. Ее искренность, возможно, кажется наивной, но я старалась показать ее как сильную женщину своего времени, с внутренним стержнем и глубокой верой в людей и справедливость», — рассказывает актриса.

Съемки сериала проходили в Москве, Московской области, Костроме и Ярославле. Проект состоит из четырех новелл по четыре эпизода каждая: «Объект 196», «Секретный истребитель», «Москва-44» и «Операция «Цербер». Режиссером выступил Михаил Кабанов.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Игорь Петренко и Владислав Котлярский вновь противостоят немецкой разведке
персоны
Леонид ГромовЛянка ГрыуСергей ИванюкМихаил Кабанов (II)Сергей Комаров (II)Владислав КотлярскийАнастасия МикульчинаИгорь ПетренкоПавел Харланчук
фильмы
Смерш. 1944

фотографии >>
Завершились съемки остросюжетного детектива «Смерш. 1944» с Игорем Петренко фотографии
Завершились съемки остросюжетного детектива «Смерш. 1944» с Игорем Петренко фотографии
Завершились съемки остросюжетного детектива «Смерш. 1944» с Игорем Петренко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Игорь Третьяков
16 октября ушёл из жизни актёр Игорь Третьяков.
Ринат Тазетдинов
16 октября ушёл из жизни актёр Ринат Тазетдинов.
Николай Пархоменко
15 октября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Пархоменко.

День рождения >>

Владимир Демидов
Анастасия Евграфова
Алиса Коонен
Валентина Кособуцкая
Артём Крестников
Олег Новиков (II)
Александр Устюгов
Ксения Филиппова
Маргарита Фомина
Макс Айронс
Рудольф Грушинский
Фелисити Джонс
Мэттью Макфэдьен
Дианна Руссо
Фиби Тонкин
Рита Хейворт
все родившиеся 17 октября >>

Афиша кино >>

Ёжик в тумане
СССР, 1975
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
Сказка сказок
СССР, 1979
Про мою маму и про меня
мелодрама, трагикомедия
Россия, 2024
Чёрный чай
драма, мелодрама
Франция, Люксембург, Тайвань, Мавритания, 2024
Бунинъ
биография, исторический фильм
Россия, 2024
Кореша
комедия
Россия, 2024
Подземная бездна
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Робин Гуд и хранители леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Ирландия, 2024
Свидание с монстром
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Спи
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Схватка
боевик
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?