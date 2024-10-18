Павел Прилучный, Нино Нинидзе и Софья Синицына собрали «Виноград»

«Зрителя ждет остроумная, душевная, неглупая история, над которой можно и посмеяться, и попереживать. Есть место мужской и женской дружбе, взглядам на одни и те же события. Надеюсь, что многие зрители в разных сценах узнают себя. Часто на съемках была актерская импровизация — актеры придумывали смешные реплики или действия. Например, в одной сцене Павел Прилучный предложил использовать песню, которой подпевает герой. В дальнейшем из этого вырос целый музыкальный номер в караоке», — вспоминает режиссер, автор сценария и продюсер сериала Владимир Щегольков.
История разворачивается на фоне виноградников Краснодарского края, а главным героем лирической комедии оказывается мужчина, который пытается перезапустить свою жизнь, чтобы снова стать счастливым и вернуться в семью. По сюжету у московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан отцу жены, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть зятя недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды главный герой заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери о его измене. В одну секунду успешный бизнесмен теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Мне кажется, "Виноград" будет одним из ярких и интереснейших проектов 2025 года. Я благодарен онлайн-кинотеатру Kion и замечательному режиссеру Володе Щеголькову, которые поверили, что я смогу создать этот образ и утвердили меня на главную роль. Съемки сериала проходили потрясающе. Большая часть снималась в Геленджике, и у меня была возможность взять с собой практически всю свою семью. Мы первый раз были в этом городе и остались под очень большим впечатлением. Локация, где проходили съемки, да и вообще виды там просто сумасшедшей красоты. Больше всего мне запомнилось "дикое место". Это отель с панорамными окнами в пол, которые выходят прямо на море. Какие там были закаты и рассветы!.. С нетерпением жду выхода сериала», — говорит Павел Прилучный.
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