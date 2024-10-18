Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов вернулись с Полярного Урала

18 октября
2024 год

Новости кино >>
18 октября 2024

Режиссер Владимир Головнев закончил съемки мистического триллера «Она тебя любит» с Никитой Ефремовым, Евгенией Манджиевой и Дмитрием Поднозовым. За производство картины отвечает «Свердловская киностудия» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства ЯНАО и кинопрокатной компании «Вольга», уточняет пресс-служба студии.

Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов вернулись с Полярного Урала
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

По сюжету, послушник Федор (Ефремов) сопровождает отца Петра (Поднозов) в официальной миссии на Полярный Урал. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище, которое местные с опаской называют «край земли». И путникам здесь совсем не рады. «Мне казалось, что у персонажа волосы длиннее, но меня постригли, чтобы передать атмосферу девяностых. Из-за того, что они с батюшкой путешествуют какое-то продолжительное время, это не первое стойбище, где они останавливаются, мне сделали обветренные губы, кожу – это что касается грима. Сама же история, как мне кажется, про инициацию из подростка в мужчину. Есть такая история, что нельзя спасать тех, кто упал в воду. Это тоже, в своем роде, вызов – покажи свою силу и стань мужчиной», — рассказал Никита Ефремов.

В образе опасной и прекрасной Ватане предстанет Евгения Манджиева. По словам актрисы, «роль Ватане немного перекликается с Синильгой из "Угрюм-реки", но она гораздо сложнее. Здесь персонажа нужно показать по-разному, как две стороны одной медали. Первая – спокойная домохозяйка, жена, мать, вторая – нечто иное. Не скажу, что эта вторая Ватане мне близка, но это очень интересный опыт».

Читать Как переродиться в северного человека: репортаж со съемок фильма «Она тебя любит»
Съемки фильма прошли в городе Лабытнанги и его окрестностях. Одной из съемочных площадок стало настоящее стойбище – здесь оленеводы устанавливают чумы, когда перегоняют оленей. Специально для съемок на площадку пригнали стадо в три тысячи голов. Начались съемки в конце сентября, когда на Ямале еще было тепло и солнечно. Однако уже к середине съемок резко похолодало до нуля и подул сильный ветер. «Финальную сцену фильма я дописал прямо на съемках, потому что, приезжая сюда, понимаешь – что бы ты себе не вспоминал, не записывал на бумаге за компьютером в Москве – здесь все меняется. Появляются другие интонации, другая энергия. Ты все время должен адаптировать это под местные реалии. Очень важно, что я взял свой сценарий и имею возможность его дорабатывать, потому что во многом история рождается здесь, на Ямале», — говорит Владимир Головнев.

Роль бабки Ели сыграет исполнительница фольклорных произведений на ненецком и хантыйском языках Тамара Куйбина. Других жителей стойбища воплотят якутские актеры Герасим Васильев (Нгытырма) и Георгий Бессонов (Сергей). Мальчика Игорька сыграл Тимур Романов, он также из Якутии. «Игорек – очень отстраненный от общества, ему не уделяется достаточно внимания в семье, поэтому, когда приезжает Федор (Ефремов), мой герой учит его, старается провести каждую минуту с ним. Мне все очень помогают на площадке – и режиссер, и другие актеры, и съемочная группа», — поделился Тимур.

Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов вернулись с Полярного Урала
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»

«Я думаю, что такому художнику как Володя Головнев было бы тесновато в жанре мистического триллера. Поэтому он развернулся в сюжете и как этнограф, и как комедиограф, и как в какой-то степени мистик. Я думаю, что в ДНК картины – авторское кино, которое стремится быть зрительским. Собственно, такие дебюты меня, как соавтора сценария и продюсера, и увлекают», — прокомментировал продюсер и соавтор сценария Евгений Григорьев.

В съемках также принимали участие выпускники Школы кино «Свердловской киностудии» – в Екатеринбурге уже четвертый год готовят специалистов второго состава киногруппы: осветителей, вторых режиссеров, ассистентов оператора и других. Сейчас фильм находится на этапе пост-продакшена, релиз ожидается в 2025 году.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Никита Ефремов отправится на Полярный Урал
персоны
Георгий БессоновГерасим ВасильевВладимир ГоловнёвЕвгений Григорьев (VI)Никита ЕфремовТамара КуйбинаЕвгения МанджиеваДмитрий Поднозов
фильмы
Она тебя любитУгрюм-река

фотографии >>
Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов вернулись с Полярного Урала фотографии
Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов вернулись с Полярного Урала фотографии
Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов вернулись с Полярного Урала фотографии
Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов вернулись с Полярного Урала фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Игорь Третьяков
16 октября ушёл из жизни актёр Игорь Третьяков.
Ринат Тазетдинов
16 октября ушёл из жизни актёр Ринат Тазетдинов.
Николай Пархоменко
15 октября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Пархоменко.

День рождения >>

Сергей Безруков
Константин Бутаев
Владимир Бутенко
Владимир Верёвочкин
Юлия Вознесенская
Александр Диденко
Лидия Драновская
Олег Масленников-Войтов
Ольга Сизова
Жан-Клод Ван Дамм
Арлисс Говард
Андреа Дель Бока
Жорж Жере
Джордж К. Скотт
Ингер Стивенс
Зак Эфрон
все родившиеся 18 октября >>

Афиша кино >>

Ёжик в тумане
СССР, 1975
Анора
комедия, мелодрама
США, 2024
Сказка сказок
СССР, 1979
Про мою маму и про меня
мелодрама, трагикомедия
Россия, 2024
Чёрный чай
драма, мелодрама
Франция, Люксембург, Тайвань, Мавритания, 2024
Кореша
комедия
Россия, 2024
Схватка
боевик
Россия, 2024
Бунинъ
биография, исторический фильм
Россия, 2024
Подземная бездна
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Робин Гуд и хранители леса
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Ирландия, 2024
Свидание с монстром
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Спи
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?