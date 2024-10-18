Никита Ефремов и Дмитрий Поднозов вернулись с Полярного Урала

По сюжету, послушник Федор (Ефремов) сопровождает отца Петра (Поднозов) в официальной миссии на Полярный Урал. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище, которое местные с опаской называют «край земли». И путникам здесь совсем не рады. «Мне казалось, что у персонажа волосы длиннее, но меня постригли, чтобы передать атмосферу девяностых. Из-за того, что они с батюшкой путешествуют какое-то продолжительное время, это не первое стойбище, где они останавливаются, мне сделали обветренные губы, кожу – это что касается грима. Сама же история, как мне кажется, про инициацию из подростка в мужчину. Есть такая история, что нельзя спасать тех, кто упал в воду. Это тоже, в своем роде, вызов – покажи свою силу и стань мужчиной», — рассказал Никита Ефремов.
В образе опасной и прекрасной Ватане предстанет Евгения Манджиева. По словам актрисы, «роль Ватане немного перекликается с Синильгой из "Угрюм-реки", но она гораздо сложнее. Здесь персонажа нужно показать по-разному, как две стороны одной медали. Первая – спокойная домохозяйка, жена, мать, вторая – нечто иное. Не скажу, что эта вторая Ватане мне близка, но это очень интересный опыт».
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Съемки фильма прошли в городе Лабытнанги и его окрестностях. Одной из съемочных площадок стало настоящее стойбище – здесь оленеводы устанавливают чумы, когда перегоняют оленей. Специально для съемок на площадку пригнали стадо в три тысячи голов. Начались съемки в конце сентября, когда на Ямале еще было тепло и солнечно. Однако уже к середине съемок резко похолодало до нуля и подул сильный ветер. «Финальную сцену фильма я дописал прямо на съемках, потому что, приезжая сюда, понимаешь – что бы ты себе не вспоминал, не записывал на бумаге за компьютером в Москве – здесь все меняется. Появляются другие интонации, другая энергия. Ты все время должен адаптировать это под местные реалии. Очень важно, что я взял свой сценарий и имею возможность его дорабатывать, потому что во многом история рождается здесь, на Ямале», — говорит Владимир Головнев.
Роль бабки Ели сыграет исполнительница фольклорных произведений на ненецком и хантыйском языках Тамара Куйбина. Других жителей стойбища воплотят якутские актеры Герасим Васильев (Нгытырма) и Георгий Бессонов (Сергей). Мальчика Игорька сыграл Тимур Романов, он также из Якутии. «Игорек – очень отстраненный от общества, ему не уделяется достаточно внимания в семье, поэтому, когда приезжает Федор (Ефремов), мой герой учит его, старается провести каждую минуту с ним. Мне все очень помогают на площадке – и режиссер, и другие актеры, и съемочная группа», — поделился Тимур.
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»
«Я думаю, что такому художнику как Володя Головнев было бы тесновато в жанре мистического триллера. Поэтому он развернулся в сюжете и как этнограф, и как комедиограф, и как в какой-то степени мистик. Я думаю, что в ДНК картины – авторское кино, которое стремится быть зрительским. Собственно, такие дебюты меня, как соавтора сценария и продюсера, и увлекают», — прокомментировал продюсер и соавтор сценария Евгений Григорьев.
В съемках также принимали участие выпускники Школы кино «Свердловской киностудии» – в Екатеринбурге уже четвертый год готовят специалистов второго состава киногруппы: осветителей, вторых режиссеров, ассистентов оператора и других. Сейчас фильм находится на этапе пост-продакшена, релиз ожидается в 2025 году.
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