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Надежда Бахтина и Сергей Громов исправят «Чужую ошибку»

18 октября
2024 год

Новости кино >>
18 октября 2024
Надежда Бахтина и Сергей Громов исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме Александра Бутько «Чужая ошибка», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Надежда Бахтина и Сергей Громов исправят «Чужую ошибку»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала в жизни известного хирурга Киры наступает черная полоса: несчастья одно за другим настигают ее, словно проверяя на прочность. Не сразу Кира понимает, что источником всех бед является новая девушка сына Алиса (Екатерина Салес), мать которой умерла на операционном столе Киры. Оказывается, та пришла в семью, чтобы отомстить за маму и разрушить благополучную жизнь главной героини. Вскоре на поверхность всплывает еще одна подробность: Алиса – лишь «орудие» мести в руках коварной Даши (Владлена Паплинская), бывшей ассистентки Киры, которую она уволила за халатность.

«Этот проект стал для меня особенным, потому что я играю врача-хирурга. Я сама из медицинской семьи. Мой дедушка был хирургом. Когда я играла, часто его вспоминала. Я преклоняюсь перед людьми этой важной профессии», — говорит Надежда Бахтина.
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Надежда Бахтина и Сергей Громов исправят «Чужую ошибку» фотографии
Надежда Бахтина и Сергей Громов исправят «Чужую ошибку» фотографии
Надежда Бахтина и Сергей Громов исправят «Чужую ошибку» фотографии
Надежда Бахтина и Сергей Громов исправят «Чужую ошибку» фотографии
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