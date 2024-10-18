Иван Добронравов, Марк Богатырев и Александр Бухаров сыграли в сериале «Значит, нам туда дорога»

«В этой истории сложилось много интересного: достойный сценарий, очень хороший кастинг, сильный режиссер и крепкая идея. Работать над созданием военной картины всегда интересно, потому что ты погружаешься в исторический, активный процесс. Это не кабинеты, а окопы, земля, пот, тяжелое оружие, разные испытания – полное мальчишеское настроение», — рассказал Антон Пампушный.
Зрителям поведают о пятерых друзьях, уроженцах разных регионов СССР, которые служат в одном пехотном полку. У них за плечами уже три года войны, а впереди – освобождение российских, белорусских, польских и немецких городов. Их ведет вперед песня, придуманная о них поэтом и фронтовым корреспондентом, майором Долматовским, – «Дорога на Берлин».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
По словам Марка Богатырева, «эта картина даст зрителю ощущение того, что во все времена, даже самые суровые, существует дружба и любовь, радость и сила духа. Герои, находясь в самых суровых условиях, не теряют человеческий облик, юмор и при этом исправно служат Родине. Эти прекрасные ценности заложены в нашей истории. Ну и, конечно, актерский состав замечательный — думаю, наши артисты никого не оставят равнодушным».
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