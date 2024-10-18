ТВ-3 покажет мистический детектив с Шамилем Мухамедовым, Полиной Кудимовой и Кристиной Шелобковой

По сюжету дизайнер Женя берет в ипотеку подозрительно дешевую квартиру и заселяется туда со своей девушкой. После переезда парню начинают сниться страшные сны, он видит призрак бывшей хозяйки квартиры, которая называет его убийцей. Герой хочет избавиться от квартиры, но договор не предполагает досрочного расторжения. Его девушка, не выдержав нервного напряжения, уходит от него. Чтобы покончить со своим кошмаром, Женя едет в городок Маранск, где ему предстоит разобраться с трагическими событиями десятилетней давности.
Режиссеру Руслан Паушу «эстетика мистического жанра нравится своей визуальной красотой. Тем, что ее можно подчеркивать, добавлять в историю различные сказочные элементы, которые в реальной жизни выглядели бы немножко чудаковато. «Вместе навсегда» — это фильм ужасов. История о вине, о том, как беспечное поведение может привести к трагедии, и как мозг человека эту трагедию может забыть, но чувство вины будет жить с ним всю жизнь».
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