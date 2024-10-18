Константин Плотников, Влад Коноплев и Дарья Мельникова вернулись во вселенную «Короля и Шута»

Стартовали съемки фэнтези Рустама Мосафира «Король и Шут. Навсегда». За производство отвечает команда сериала «Король и Шут». Премьера состоится в 2025 году в кинопрокате, а затем фильм станет доступен на Кинопоиске, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт и Илья Хвостиков вернутся к своим ролям в полнометражной ленте, которая пополнит вселенную сказочного мира «Короля и Шута». Первые сцены снимаются на полуострове Рыбачий на севере России. Пейзажи Мурманской области станут декорациями для фэнтезийной части, а съемки сцен из реальности пройдут в Санкт-Петербурге.
«Для нас большое удовольствие и честь продолжать работать с брендом "Короля и Шута". Плюс Студия постоянно расширяет вселенную панк-сказки, наполняя ее специальным контентом и событиями, такими как выставка "Панк-культура. Король и Шут" в Москве и Санкт-Петербурге, симфоническое шоу по песням группы, выпуск капсульной коллекции одежды, посвященной сериалу. Мы очень рады, что история не заканчивается на сериале, и эта франшиза продолжает развиваться и пополнится большим, ярким, приключенческим фильмом, который возвращает зрителя в мир песен "Короля и Шута"», — говорит продюсер фильма Ольга Филипук.
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«Король и Шут. Навсегда» представляет собой музыкальное приключенческое фэнтези. Действие разворачивается в сказочном мире легендарной рок-группы: персонажи любимых песен предстанут в облике друзей, помощников и смертельных врагов Горшка и Князя. Главным антагонистом заявлен герой песни «Некромант» группы «Король и Шут». Сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.
По словам продюсера Дмитрия Нелидова, «желание вернуться еще раз к теме "Короля и Шута" возникло давно, почти сразу после завершения работы над сериалом. Хотя, как и наша жизнь, сериал конечен: о чем может быть фильм, если история Михаила Горшенева подошла к финалу? Но нам было тесно в рамках сериала, и, не побоюсь этого слова, наследие группы казалось нам раскрытым не полностью. Хотелось еще раз побывать в их мире и спеть их песни вместе — теперь в кино. Так мы и решились на полнометражную историю под названием "Король и Шут. Навсегда"».
фото: пресс-служба Кинопоиска
Помимо режиссерского кресла, Рустам Мосафир также выступил соавтором сценария вместе с Александром Бузиным. За производство фильма отвечают Плюс Студия, компания «Лунапарк» и «Лига Фильм». Среди сопродюсеров ленты заявлены солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков. «В первую очередь, хотелось бы обратиться к фанатскому сообществу: "Король и Шут. Навсегда" — это не продолжение нашего сериала, это отдельное произведение, где главными героями являются полюбившиеся всем персонажи — Горшок, Князь, Принцесса, Вдова, Кочерыжка. Я не буду открывать вам все сюжетные линии, но хочу сказать, что это приключенческий фильм, основанный на песнях, на музыке группы " Король и Шут"», — рассказал Гудков.
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