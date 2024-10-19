«Ван-Пис» спит, якудза поет: главные новости аниме за неделю

Ужасы от создательницы «Выдающихся зверей
», отпуск «Ван-Писа
» и дополнительная причина отправиться в парк развлечений Ghibli
этой зимой: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне
«Ветролома
» или продолжении
«На скейте в бесконечность
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Волейбол!! Решающая игра на свалке
», обладатель 35 места в топе самых кассовых фильмов японского проката, пополнит библиотеку Netflix
на грядущий Хэллоуин (31 октября).
🔘 Зимой в парке развлечений Ghibli
покажут «Мэй и Кот-автобус
» — 13-минутный сиквел «Моего соседа Тоторо
». Аниме 2002 года можно (нерегулярно) увидеть только там и в токийском музее Ghibli.
🔘 Корпорация Toho
выкупила чуть больше 6% студии CoMix Wave Films
, занимающейся в основном хитами Макото Синкая
. Раньше она активно помогала с дистрибуцией «Твоего имени
», «Дитя погоды
» и «Судзумэ
», а теперь сможет плотнее держать руку на пульсе и расширить производственные возможности CWF.
🔘 Через пару дней в Токио стартует выставка, посвященная десятилетию аниме «Токийский гуль
». В свежем промо можно оценить часть трехмерных концептов, которые ждут посетителей мероприятия:
🔘 Румико Такахаси
не зря прозвали королевой манги: суммарные тиражи «Ранмы ½
», «Инуяси
», «Несносных пришельцев
» и других её произведений перевалили за 230 миллионов экземпляров.
🔘 Создательница «Выдающихся зверей
» Пару Итагаки
запускает новую мангу Ushimitsu Gao
— и это хоррор о замужней женщине, за чьей сексуальной жизнью наблюдает призрак.
🔘 Премия Харви, присуждаемая за выдающиеся достижения в области комиксов, включила в зал славы автора «Драконьего жемчуга
» Акиру Торияму
, ушедшего
из жизни в марте. Он стал лишь третьим мангакой, удостоенным подобной чести: ранее так отметили упомянутую Румико Такахаси и «бога манги» Осаму Тэдзуку
.
🔘 Стало известно, что 15 сентября умер 63-летний арт-директор «Тетради дружбы Нацумэ
», «Детектива Конана
» и «Этого глупого свина...
» Юкихиро Сибутани
. Причиной смерти стало обострение хронического заболевания.
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Самые интригующие аниме этой осени
Время для себя
Аниме «Ван-Пис
» по манге Эйтиро Оды
уходит на шестимесячный перерыв. Текущая арка «Остров Яичная Голова
» (Egghead) возобновится в апреле 2025 года, а пауза, по словам команды Кэйити Итикавы
, главного режиссера анимации
, позволит улучшить качество сериала.
Чтобы заполнить пробел, студия Toei Animation
(«Кулак Северной звезды
», «Драконий жемчуг Дайма
») 20 октября, как и обещала
, покажет специальный эпизод «Письмо от поклонника
», а с 27-го будет транслировать отредактированную версию арки «Остров Рыболюдей
» (Fish-Man Island). Зрителей ждет 21 эпизод (вместо 50+ серий) с улучшенными аудио- и видеоэффектами. Франшиза, отметившая в этом году 25-летний юбилей, включает в себя 15 художественных фильмов, многочисленные видеоигры, настолку и грядущий ремейк
для Netflix
от студии WIT
(«Отряд самоубийц из другого мира
», «Семья шпиона: Код «белый»
»).
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«Ван-Пис» — игровой сериал Netflix по культовой манге Эйитиро Оды
Чудо-остров любви
Студия Millepensee
(«Теннис
», «Да, я паук, и что с того?
») показала новый трейлер аниме «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве
», где впервые
звучат голоса персонажей. Тэруаки Накамура переводится из Токио в школу на титульном тропическом острове. Море, рифы, белый песок — что может пойти не так? Парнишка влюбляется в одноклассницу Хину, а сам становится объектом грез её лучшей подруги Каны. Премьера ромкома по одноименной манге Эгуми Соры запланирована на январь 2025-го.
К актерскому составу
присоединились:
Тецу Хига — старший брат Каны — Ямато Киндзё
(Джондейн Макмиллан из «Невесты герцога по контракту
»).
Сузу Хига — младшая сестра Каны — Миюри Симабукуро
(Дороти Флэмстид
из «Темного собрания
»).
Наоя Хига (младший кузен Каны) — Риса Цумуги
(Хию Тамадэ из «Ура мечте! Девушки из группы
»).
Сатико Кян (бабушка Хины) — Юко Гибу
(Канако Иида из «Необъятного океана
»).
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«Квест на фоне сакуры» — аниме о привлекательности малых городов
Никто никогда не забудет школьные годы (если выживет)
Студия Doga Kobo
(«Пластиковые воспоминания
», «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
») экранизирует сразу две манги Ямы Ваямы
. Над аниме «Пойдем в караоке!
» и «Других таких нет
» одновременно будет работать одна команда: режиссерка Асами Накатани
(«Почувствуй ветер
»), сценаристка Ёсими Нарита
(«Танцуй свой танец, танцор
», «Мой сэмпай раздражает!
») и дизайнерка персонажей Май Мацуура
(«История о девушке, которая не могла стать волшебницей
»).
Сюжет «Пойдем в караоке!»
вращается вокруг ученика средней школы и якудза. Перед финалом хорового конкурса Сатоми Ока беспокоится лишь о том, что его голос меняется (и он не сможет взять высокие ноты). Однако это становится меньшей из проблем, когда его похищает вакагасира
преступной группировки и просит научить петь, чтобы не ударить в грязь лицом перед боссом, который устраивает подручным соревнования в караоке. «Других таких нет»
состоит из восьми зарисовок о повседневной жизни
двух старшеклассников. Эксцентричный и обаятельный Мира Хаяси носит костюм панды, жарит батат на балконе класса и вообще любит совершать действия, кажущиеся на первый взгляд странными. Хулиган Акира Никайдо стал школьной легендой, заявив, что каждого, кто с ним свяжется, обязательно ждет неудача.
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«Медуза не умеет плавать в ночи» — музыкальное аниме о вере в себя
Всё смешалось в доме Уэйнов
На мероприятии Comic Con 2024
в Нью-Йорке показали второй трейлер полнометражного фильма «Бэтмен-ниндзя против Лиги Якудза
». Островная Япония зависла в небе над Готэмом, которым правит жестокая преступная организация, куда входят Зеленый Фонарь, Аквамен и Флэш из «Лиги Справедливости». Продолжение
анимационных приключений Темного Рыцаря, вернувшегося из Японии эпохи Эдо
, выйдет на цифровых носителях и Blu-ray в 2025 году. За производство отвечают студии Warner Bros. Japan
и Kamikaze Douga
(«Коколорс
», «Страна песков
»).
К сэйю Бэтмена Коити Ямадэре
(Север-2
из «Плутона
») присоединятся:
Зеленый Фонарь — Аянэ Сакура
(Лалл
из «Избрания божества
»).
Аквамен — Акио Оцука
(Мусаси Миямото
из «Онимуси
»).
Флэш — Нобуюки Хияма
(Михаэль Гэдоин
из «Саги об «Иллюминатах» Симанэ
»).
Чудо-женщина — Роми Пак
(Дилли
из «Ниндзя Камуи
»).
Ра'с аль Гул — Кадзухиро Ямадзи
(шериф Рао
из «Страны песков
»).
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Почему надо смотреть в паре новые сериалы про Бэтмена и Отряд самоубийц
Учиться, учиться и еще раз учиться
Четвертый и последний сезон аниме «Доктор Стоун
» стартует уже в январе с подзаголовком «Научное будущее
». Анонс первого кура (из обещанных
трех) сопровождается супертизером, где собраны кадры из новых и уже вышедших серий. Что было в предыдущем проморолике, вспоминаем тут
.
После ожесточенной битвы на Острове Сокровищ Сэнку
и его друзья благополучно возвращаются в Научное Королевство. С помощью полученного устройства для борьбы с «каменной болезнью» они оживляют Цукасу и принимают в свои ряды. Впереди — новое опасное путешествие: нужно собрать материалы для космического корабля до Луны. Восстанавливать цивилизацию от последствий каменного сна гениальный подросток продолжит под руководством Сюхэя Мацуситы
(«Дочка босса и её нянька
») на студии TMS Entertainment
(«Очень приятно, Бог
», «Моя малышка
»).
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«Доктор Стоун» — история о том, как человечество внезапно окаменело
Бонус
: постеры Montreux Jazz Festival Japan
за авторством Синъити Исидзука
— автора джазовой манги «Синий гигант»
. Праздник музыки пройдет 7-8 декабря в Йокогаме, а в программе обещают Ёко Канно
(музыка к «Ковбою Бибопу
», легендарного Херби Хэнкока
, популярный дуэт Bialystocks
и пианиста Макото Одзонэ
.
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