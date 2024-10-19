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«Ван-Пис» спит, якудза поет: главные новости аниме за неделю

19 октября
2024 год

Новости кино >>
19 октября 2024
Ужасы от создательницы «Выдающихся зверей», отпуск «Ван-Писа» и дополнительная причина отправиться в парк развлечений Ghibli этой зимой: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне «Ветролома» или продолжении «На скейте в бесконечность»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

«Ван-Пис» спит, якудза поет: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 «Волейбол!! Решающая игра на свалке», обладатель 35 места в топе самых кассовых фильмов японского проката, пополнит библиотеку Netflix на грядущий Хэллоуин (31 октября).

🔘 Зимой в парке развлечений Ghibli покажут «Мэй и Кот-автобус» — 13-минутный сиквел «Моего соседа Тоторо». Аниме 2002 года можно (нерегулярно) увидеть только там и в токийском музее Ghibli.

🔘 Корпорация Toho выкупила чуть больше 6% студии CoMix Wave Films, занимающейся в основном хитами Макото Синкая. Раньше она активно помогала с дистрибуцией «Твоего имени», «Дитя погоды» и «Судзумэ», а теперь сможет плотнее держать руку на пульсе и расширить производственные возможности CWF.

🔘 Через пару дней в Токио стартует выставка, посвященная десятилетию аниме «Токийский гуль». В свежем промо можно оценить часть трехмерных концептов, которые ждут посетителей мероприятия:


🔘 Румико Такахаси не зря прозвали королевой манги: суммарные тиражи «Ранмы ½», «Инуяси», «Несносных пришельцев» и других её произведений перевалили за 230 миллионов экземпляров.

🔘 Создательница «Выдающихся зверей» Пару Итагаки запускает новую мангу Ushimitsu Gao — и это хоррор о замужней женщине, за чьей сексуальной жизнью наблюдает призрак.

🔘 Премия Харви, присуждаемая за выдающиеся достижения в области комиксов, включила в зал славы автора «Драконьего жемчуга» Акиру Торияму, ушедшего из жизни в марте. Он стал лишь третьим мангакой, удостоенным подобной чести: ранее так отметили упомянутую Румико Такахаси и «бога манги» Осаму Тэдзуку.

🔘 Стало известно, что 15 сентября умер 63-летний арт-директор «Тетради дружбы Нацумэ», «Детектива Конана» и «Этого глупого свина...» Юкихиро Сибутани. Причиной смерти стало обострение хронического заболевания.

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Время для себя


Аниме «Ван-Пис» по манге Эйтиро Оды уходит на шестимесячный перерыв. Текущая арка «Остров Яичная Голова» (Egghead) возобновится в апреле 2025 года, а пауза, по словам команды Кэйити Итикавы, главного режиссера анимации, позволит улучшить качество сериала.


Чтобы заполнить пробел, студия Toei AnimationКулак Северной звезды», «Драконий жемчуг Дайма») 20 октября, как и обещала, покажет специальный эпизод «Письмо от поклонника», а с 27-го будет транслировать отредактированную версию арки «Остров Рыболюдей» (Fish-Man Island). Зрителей ждет 21 эпизод (вместо 50+ серий) с улучшенными аудио- и видеоэффектами. Франшиза, отметившая в этом году 25-летний юбилей, включает в себя 15 художественных фильмов, многочисленные видеоигры, настолку и грядущий ремейк для Netflix от студии WITОтряд самоубийц из другого мира», «Семья шпиона: Код «белый»»).

Читать «Ван-Пис» — игровой сериал Netflix по культовой манге Эйитиро Оды

Чудо-остров любви


Студия MillepenseeТеннис», «Да, я паук, и что с того?») показала новый трейлер аниме «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве», где впервые звучат голоса персонажей. Тэруаки Накамура переводится из Токио в школу на титульном тропическом острове. Море, рифы, белый песок — что может пойти не так? Парнишка влюбляется в одноклассницу Хину, а сам становится объектом грез её лучшей подруги Каны. Премьера ромкома по одноименной манге Эгуми Соры запланирована на январь 2025-го.


К актерскому составу присоединились:

Тецу Хига — старший брат Каны — Ямато Киндзё (Джондейн Макмиллан из «Невесты герцога по контракту»).
Сузу Хига — младшая сестра Каны — Миюри Симабукуро (Дороти Флэмстид из «Темного собрания»).
Наоя Хига (младший кузен Каны) — Риса Цумуги (Хию Тамадэ из «Ура мечте! Девушки из группы»).
Сатико Кян (бабушка Хины) — Юко Гибу (Канако Иида из «Необъятного океана»).

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Никто никогда не забудет школьные годы (если выживет)


Студия Doga KoboПластиковые воспоминания», «Аля иногда кокетничает со мной по-русски») экранизирует сразу две манги Ямы Ваямы. Над аниме «Пойдем в караоке!» и «Других таких нет» одновременно будет работать одна команда: режиссерка Асами НакатаниПочувствуй ветер»), сценаристка Ёсими НаритаТанцуй свой танец, танцор», «Мой сэмпай раздражает!») и дизайнерка персонажей Май МацуураИстория о девушке, которая не могла стать волшебницей»).


Сюжет «Пойдем в караоке!» вращается вокруг ученика средней школы и якудза. Перед финалом хорового конкурса Сатоми Ока беспокоится лишь о том, что его голос меняется (и он не сможет взять высокие ноты). Однако это становится меньшей из проблем, когда его похищает вакагасира преступной группировки и просит научить петь, чтобы не ударить в грязь лицом перед боссом, который устраивает подручным соревнования в караоке. «Других таких нет» состоит из восьми зарисовок о повседневной жизни двух старшеклассников. Эксцентричный и обаятельный Мира Хаяси носит костюм панды, жарит батат на балконе класса и вообще любит совершать действия, кажущиеся на первый взгляд странными. Хулиган Акира Никайдо стал школьной легендой, заявив, что каждого, кто с ним свяжется, обязательно ждет неудача.

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Всё смешалось в доме Уэйнов


На мероприятии Comic Con 2024 в Нью-Йорке показали второй трейлер полнометражного фильма «Бэтмен-ниндзя против Лиги Якудза». Островная Япония зависла в небе над Готэмом, которым правит жестокая преступная организация, куда входят Зеленый Фонарь, Аквамен и Флэш из «Лиги Справедливости». Продолжение анимационных приключений Темного Рыцаря, вернувшегося из Японии эпохи Эдо, выйдет на цифровых носителях и Blu-ray в 2025 году. За производство отвечают студии Warner Bros. Japan и Kamikaze DougaКоколорс», «Страна песков»).


К сэйю Бэтмена Коити Ямадэре (Север-2 из «Плутона») присоединятся:

Зеленый Фонарь — Аянэ Сакура (Лалл из «Избрания божества»).
Аквамен — Акио Оцука (Мусаси Миямото из «Онимуси»).
Флэш — Нобуюки Хияма (Михаэль Гэдоин из «Саги об «Иллюминатах» Симанэ»).
Чудо-женщина — Роми Пак (Дилли из «Ниндзя Камуи»).
Ра'с аль Гул — Кадзухиро Ямадзи (шериф Рао из «Страны песков»).

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Учиться, учиться и еще раз учиться


Четвертый и последний сезон аниме «Доктор Стоун» стартует уже в январе с подзаголовком «Научное будущее». Анонс первого кура (из обещанных трех) сопровождается супертизером, где собраны кадры из новых и уже вышедших серий. Что было в предыдущем проморолике, вспоминаем тут.


После ожесточенной битвы на Острове Сокровищ Сэнку и его друзья благополучно возвращаются в Научное Королевство. С помощью полученного устройства для борьбы с «каменной болезнью» они оживляют Цукасу и принимают в свои ряды. Впереди — новое опасное путешествие: нужно собрать материалы для космического корабля до Луны. Восстанавливать цивилизацию от последствий каменного сна гениальный подросток продолжит под руководством Сюхэя МацуситыДочка босса и её нянька») на студии TMS EntertainmentОчень приятно, Бог», «Моя малышка»).

Читать «Доктор Стоун» — история о том, как человечество внезапно окаменело
Бонус: постеры Montreux Jazz Festival Japan за авторством Синъити Исидзука — автора джазовой манги «Синий гигант». Праздник музыки пройдет 7-8 декабря в Йокогаме, а в программе обещают Ёко Канно (музыка к «Ковбою Бибопу», легендарного Херби Хэнкока, популярный дуэт Bialystocks и пианиста Макото Одзонэ.

«Ван-Пис» спит, якудза поет: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, как группа Creepy Nuts сочиняет музыку, которая потом звучит из каждого утюга, или интервью Макото Синкая о судьбах мультипликации.
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