Анна Куклина, Сергей Иванюк и Антон Даниленко сыграли в мелодраме «Варино счастье»

«В нашей жизни возможно все. И иногда, чем фантастичнее выглядит история на экране, тем реальнее она могла бы произойти в жизни. Так и случилось с моим персонажем – Андрей поставил свою жизнь на паузу и попытался отстраниться от своего прошлого, чтобы проанализировать все и понять, что делать дальше», — рассказал о своем персонаже Сергей Иванюк.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету страстный роман Вари с Геннадием оборачивается кошмаром: мужчина оказывается домашним тираном и лжецом. Героиня забирает сына и пытается сбежать, но он находит их. Гена хочет наказать Варю и обвиняет ее в краже драгоценностей. Женщина отправляется в колонию отбывать наказание за преступление, которого не совершала. В заключении ей приходится нелегко. Спасением для нее становится знакомство с врачом Андреем Осиным – единственным, кто относится к ней по-человечески. Тем временем Геннадий заводит новый роман с лучшей подругой Вари и настраивает сына против матери. Освободившись, Варя решает нанести ответный удар. Вместе с Андреем она ведет поиски пропавшей жены Геннадия в надежде пролить свет на его прошлое. В ходе расследования к ней приходит понимание, что они с сыном находятся в смертельной опасности. По словам Анны Куклиной, ее «героиня осталась собой, несмотря на все жизненные перипетии, которые с ней произошли. Конечно же, мысли о сыне помогали ей держаться все это время».
«Геннадий – настоящий монстр. Жестокий, мстительный и бескомпромиссный. По-настоящему страшно то, что он не карикатурный злодей с хитроумным планом, как погубить доброе и светлое, а живой человек, сердце которого бьется и болит ради своего земного счастья. Только душа его неизлечимо больна, а разум испорчен и травмирован настолько, что давно потерял адекватную оценку добра и зла. Можно лишь гадать, что именно превратило когда-то, без сомнения, доброго и прекрасного ребенка в чудовищного абьюзера и манипулятора. И как распознать зверя в человеке? Отличить контроль от заботы или охоту от настойчивости? В этой работе я попытался честно выявить симптомы такой личности. Мы обязаны не бояться анализировать себя и в важный момент просить о помощи, если замечаем, что находимся под влиянием таких людей, потому что от этого может зависеть жизнь», — рассуждает Антон Даниленко.
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