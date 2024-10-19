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Ольга Павловец вернулась к «Делам житейским»

19 октября
2024 год

Новости кино >>
19 октября 2024
На ТВЦ 21, 22 и 23 октября покажут три новых сезона социальной мелодрамы «Дела житейские». Согласно пресс-службе телеканала, Ольга Павловец вновь предстанет в образе социальной работницы Веры Филатовой, помогающей людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Ольга Павловец вернулась к «Делам житейским»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

«Наш проект тем и хорош, что социальных историй огромное количество, — считает Павловец. — Есть во что поиграть, как говорится. Да и личная тема моей героини мне симпатична. На мой взгляд, она неплохо выписана сценаристами. Кстати, в ближайших сериях появится парочка новых персонажей, которые придадут разнообразия жизни самой Веры, а также Кости, Саши и Кати».

На этот раз, помогая другим людям с их проблемами, Филатова оказывается бессильна перед хаосом, в который превращается ее собственная жизнь. Саша уходит, рассудив, что он чужой в ее семье. Захаров стремится поскорее узаконить их отношения, к чему она совершенно не готова. Но и работу никто не отменял: теперь Вере предстоит найти жилье бездомным собакам, а также рассудить, мешают ли танцы в подвале спокойной жизни многоквартирного дома.

Ольга Павловец вернулась к «Делам житейским»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

«С Верой мы очень похожи тем, что у нас обеих сильно развито чувство ответственности: если мы кому-то пообещали помочь, мы это сделаем. Также я похожа на свою Веру стремлением к пунктуальности, исполнительности, если есть какая-то поставленная задача, то я выполню ее во что бы то ни стало. Что же касается помощи соседям и бездомным животным – тут я не активистка. Я не из числа тех людей, которые будут выдвигать свою персону на должность старшего по подъезду. Я вообще очень редко участвую в подобных распрях. Но если ко мне обращаются за помощью или нужно кому-то позвонить и что-то сделать: например, просят переставить машину во дворе, я на это всегда охотно откликаюсь. Но сама я не инициатор каких-либо движений. Хотя я живу в Питере в центре города, и, несмотря на то, что мой дом – объект культурного наследия, наша парадная находится в плачевном состоянии. Несколько раз я принимала участие в привлечении внимания городских властей к этому вопросу. Но, к сожалению, воз и ныне там: ремонт до сих пор не сделан. Или если не работает домофон входной двери, или электричество отключили, то я всегда позвоню и узнаю, в чем причины. Также у нас с соседями есть общий чат, где мы друг другу помогаем и что-то обсуждаем. Но этим моя активность ограничивается», — рассказала исполнительница главной роли.

В сериале также заняты Александр Пашков, Евгения Замулина, Владислав Янович, Анатолий Голуб, Евгения Жукович, Александр Павлов, Андрей Милюхин, Тася Орлова и другие актеры.
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