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Алексей Гуськов и Александр Метелкин защищают Козельск от татаро-монголов в трейлере «Злого города»

19 октября
2024 год

Новости кино >>
19 октября 2024
В сети появились постер и трейлер исторического экшена Константина Буслова «Злой город» об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя. Кинопрокатная компания «КарроПрокат» выпустит картину на большие экраны страны 23 января 2025 года.

«Злой город»


В фильме сыграли Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Артем Волобуев, Владимир Любимцев, Полина Чернышова, Дмитрий Куличков, Сергей Баталов и Аглая Шиловская.

События в фильме происходят в 1238 году, и перед создателями стояла задача добиться максимальной исторической достоверности в кадре, поэтому вся съемочная команда работала в крайне суровых условиях. По словам Алексея Гуськова, «съемки были в условиях, максимально приближенных к реальным. Настоящий холод, настоящий снег. Пририсованного на компьютере пара изо рта у актеров в кадре не будет точно. Но самое интересное в картине – это герои и история, которую мы рассказываем. Благодаря чему или, вернее, кому удалось так долго держать оборону Козельска? Как они это сделали, что придумали? Как им удалось всем объединиться – горожанам, дружине, князьям, крестьянам? На каких убеждениях они стояли до последнего, на какой вере? А ведь удерживали Орду! Огромную массу! Монгольское войско, которое сметало все на своем пути. Монголы же, не моргнув глазом, прошли всю Венгрию, дошли до окрестностей Вены, практически до Венеции».

Алексей Гуськов и Александр Метелкин защищают Козельск от татаро-монголов в трейлере «Злого города»

«Противник недооценил людей. Противник привык действовать нахрапом, силой, думал, что ему будет легко. Вообще, русское средневековье – это как целая отдельная планета, назовём это так. Целая цивилизация, которую доподлинно все боятся и только приблизительно понимают, как там все было устроено, а потому изображают немного сказкой. Мы постарались создать совершенно другой мир, основанный на правде, на открытиях ученых, археологов, которые нашли настоящий Козельск. Хотелось показать огромный разрыв между нами сейчас и нами тогда: в быту, изобразительном ряду, в целом, но также и то, что, по сути… человек-то с тех пор не изменился», – рассказал художник-постановщик фильма Сергей Февралев.
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№ 2
Киноман1985   19.10.2024 - 16:36
так назащищали, что под игом 240 лет были))) читать далее>>
№ 1
nord   19.10.2024 - 16:00
23 января-в кинотеатр. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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