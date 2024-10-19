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Стартовали съемки четвертого «Заклятия»

19 октября
2024 год

Новости кино >>
19 октября 2024
Стартовали съемки четвертой части хоррор-серии «Заклятие» с подзаголовком «Последние обряды». Об этом сообщает Comic Book со ссылкой на Джеймса Вана.

Стартовали съемки четвертого «Заклятия»
фото: кадр из фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»

«Всегда приятно встретиться со старыми друзьями и провести с ними время. Буду скучать по ним всем. Конец эпохи», — цитирует издание Вана.

Режиссером выступит Майкл Чавес — для него это будет четвертый фильм хоррор-вселенной. Вера Фармига и Патрик Уилсон вернутся к ролям исследователей паранормальных явлений Лоррейн и Эда Уорренов, а компанию им составят Бен Харди и Мия Томлинсон. Продюсерами вновь числятся Ван и Питер Сафран. За производство традиционно отвечает студия Warner Bros.

Читать рецензию «Заклятие»: Охотники за привидениями
«Заклятие 4: Последние обряды» станет финалом основной истории, однако создатели планируют продолжить серию спин-оффами. На счету вселенной в настоящий момент более 2,25 миллиарда долларов. Релиз четвертой части намечен на 5 сентября 2025 года.
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№ 2
Киноман1985   19.10.2024 - 17:37
Тоже буду скучать. Больше, что актеров прекрасных не увидишь в ужасах. Патрик Уилсон хорош, в Астралах, Заклятии. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   19.10.2024 - 17:29
Уж, жду с нетерпение эти "Последние заклятия". Посмотрела все части, страшнее разве что Первая часть Астрала и Зеркала. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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