Стартовали съемки четвертого «Заклятия»

фото: кадр из фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»
«Всегда приятно встретиться со старыми друзьями и провести с ними время. Буду скучать по ним всем. Конец эпохи», — цитирует издание Вана.
Режиссером выступит Майкл Чавес — для него это будет четвертый фильм хоррор-вселенной. Вера Фармига и Патрик Уилсон вернутся к ролям исследователей паранормальных явлений Лоррейн и Эда Уорренов, а компанию им составят Бен Харди и Мия Томлинсон. Продюсерами вновь числятся Ван и Питер Сафран. За производство традиционно отвечает студия Warner Bros.
Читать рецензию«Заклятие»: Охотники за привидениями
«Заклятие 4: Последние обряды» станет финалом основной истории, однако создатели планируют продолжить серию спин-оффами. На счету вселенной в настоящий момент более 2,25 миллиарда долларов. Релиз четвертой части намечен на 5 сентября 2025 года.
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