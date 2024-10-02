Пластический хирург Елизавета Боярская вступит на дорогу мести в драме «Опасная близость»

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Худрук «Современника» отказалась ехать на гастроли без Гафта

Седьмой сезон стартует на НТВ

Антон Васильев заступит на службу в убойном отделе 7 октября в продолжении «Невского»

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Сергей Гармаш рассказал, как сыграл с Михаилом Ефремовым в колонии отрывок из спектакля

Родной брат актёра тоже отсидел за ДТП с летальным исходоим