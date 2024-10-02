Пластический хирург Елизавета Боярская вступит на дорогу мести в драме «Опасная близость»

«Нам всем хочется думать, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. А если это убивает нас не сразу, а понемногу, капля за каплей, день за днем? Как, например, пережить душевную боль, которую нам причиняют самые близкие люди? Жены — мужьям, мужья — женам, дети — родителям, родители — детям. Ведь именно близкие ранят нас сильнее всего. Как с этой болью жить дальше? Вытеснить ее и попытаться простить человека? Если да, то как? Не простить и решить отомстить — но решит ли месть твою проблему и избавит ли от боли? Это очень сложные вопросы. Каждый сам ищет на них ответы. Об этом наша история», — рассказал режиссер драмы Иван Китаев.
Главная героиня сериала Анна (Боярская) — успешный пластический хирург и руководитель клиники, счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Из этого мира выбивается разве что дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. Когда муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогеркой и певицей Женей, Анна осознает зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Для Елизаветы Боярской «это история, прежде всего, про то, что нельзя доводить отношения до той стадии, когда будет уже невозможно разговаривать друг с другом. Причем, неважно, какие это отношения: между мужем и женой, родителем и ребенком, в семье в целом. Если замалчивать обиду, боль, даже просто неудобство и копить это внутри, когда придет время и этот нарыв вскроется, будет уже не остановить поток, это будет больно, кроваво, страшно и иногда необратимо. Как в нашей истории: у героев есть красивая фасадная картинка, за которой стоит огромное количество вопросов, непонимания, недомолвок и обиды. И внешний фактор — авария на трассе — становится катализатором, спусковым крючком, чтобы у каждого из персонажей все полетело в тартарары».
Съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье. Локациями послужат действующие клиники пластической хирургии. Премьеру на Start следует ожидать в 2025 году.
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