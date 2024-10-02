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Объявлены даты проведения фестиваля экранизаций «Читка 3.0»

2 октября
2024 год

Новости кино >>
2 октября 2024
Фестиваль экранизаций «Читка 3.0» пройдет в Москве 11 и 12 ноября. Подать заявку на участие в конкурсной программе можно до 20 октября, уточняет пресс-служба смотра.

Форум кино и литературы остается главной площадкой для бизнес-диалога между издательствами и кинопроизводством. Ежегодно в нем принимают участие ведущие представители кино и сериальной индустрии, ключевые игроки литературного рынка. Традиционный литературный питчинг, на котором издательства представляют книжные новинки с открытыми правами, будет в этом году посвящен популярным книжным франшизам. В прошлом году в питчинге приняли участие издательства Like Book, «Эксмо-АСТ», «Феникс», «Литрес», «Литрес Самиздат», «5 Четвертей» и «Альпина Проза». Франшиза и построение уникальной экосистемы вокруг проекта заявлена главной темой фестиваля в этом году. Тренд на создание дополнительных продуктов вокруг популярной истории появился уже давно, но сегодня он переживает свой расцвет благодаря развитию онлайн-платформ и созданию оригинального контента. И экранизация часто становится первым шагом для построения экосистемы проекта.

Объявлены даты проведения фестиваля экранизаций «Читка 3.0»
фото: пресс-служба фестиваля

Как и в прошлом году, конкурсная программа будет состоять из двух блоков. В первый войдут проекты экранизаций российских книг в кино и сериалах, которые находятся в работе, во втором будут представлены проекты экранизаций с готовым девелопментом. Участники этого блока получили возможность найти партнеров для реализации проектов, некоторые из них уже вошли в съемки. Победителя прошлого года – «Последний день лета» по мотивам одноименного романа Андрея Подшибякина — экранизирует онлайн-кинотеатр Иви. Традиционно победители в номинации «Самый ожидаемый фильм» становятся заметными картинами в российском прокате, один из победителей прошлого года — «Мастер и Маргарита» — стал одной из самых кассовых российских экранизаций.

Помимо классических экранизаций, в этом году пройдет блок мероприятий, посвященный экранизациям видеоигр. В рамках секции, чьим официальным партнером выступит Агентство креативных индустрий, пройдут панельная сессия и круглый стол, на которых обсудят потенциал рынка подобных проектов. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут питчинг инди-игр с потенциалом для экранизаций и питчинг синопсисов на основе вселенных игр студии 1C Game Studio с денежным призовым фондом. В рамках форума также пройдут мастер-классы известных кинематографистов, встречи с популярными литературными авторами, актуальные дискуссии, премьеры новых экранизаций и книг.
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