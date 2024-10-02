Елена Лотова и Кирилл Запорожский оказались на «Моей сотой свадьбе»

По словам Кирилла Запорожского, «важная мысль проекта в том, что в паре два человека должны разговаривать, слушать и слышать друг друга, заботиться и верить. Эмоции иногда берут верх, но надо всегда остановиться и разобраться. Отношения выстраиваются со временем – это мудрость, которая появляется у любящих людей постепенно».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Мини-сериал поведает об Ирине, работающей в свадебном агентстве Нелли (Татьяна Тимакова) и Петра Морозовых (Никита Тезов) уже пять лет. За это время она прошла путь от начинающего организатора свадеб до лучшего сотрудника агентства. Ире доверяют самые сложные проекты и самых привередливых клиентов, зная, что она справится, как никто другой. Во время подготовки к Всероссийскому свадебному конкурсу Ирина случайно встречает бывшего жениха Андрея, от которого она молча сбежала, узнав об измене. Начальница героини решает наконец развестись со своим мужем-бабником и открыть собственное агентство, забрав к себе Иру, которая еще не подозревает, что ей придется устраивать конкурсную свадьбу Андрея и его невесты. Несмотря на все обиды прошлого, женщина соглашается на поручение, ведь знает, как для Нелли это важно. Так Ирина оказывается в паутине интриг, тайн и собственных чувств.
«История Ирины и Андрея банальна в том, что взрослые состоявшиеся люди не смогли в какой-то момент просто поговорить. Эмоции, страх или что-то еще лишило их этой возможности. Но любовь оказалась сильнее», — говорит Елена Лотова.
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