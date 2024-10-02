«Злой город» с Алексеем Гуськовым и Александром Метелкиным выйдет в прокат зимой 2025 года

В рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума стала известна дата релиза исторического экшена Константина Буслова «Злой город». Согласно пресс-службе фильма, кинопрокатная компания «КарроПрокат» выпустит картину на большие экраны страны 23 января 2025 года.
фото: пресс-служба фильма
«Фильмы об истории России всегда вызывают большой интерес, особенно когда речь идет о периоде Древней Руси. Мы знаем многие великие события, как, например, битва на Куликовом поле или Крещение Руси, которые вошли в учебники истории. Однако остаются и менее известные, но не менее важные страницы, которые заслуживают внимания. Именно таким событиям посвящен фильм Константина Буслова. "Злой город" – это масштабное кино с впечатляющими декорациями, множеством исторически достоверных костюмов и интересных персонажей. Это фильм о русской душе, о несгибаемой смелости, русском характере. По настроению он напоминает такие картины, как "Андрей Рублев" и "Легенда о Коловрате", а по масштабу не уступает лучшим зарубежным историческим драмам, таким как "Викинги" и "Сегун"», – прокомментировал президент кинопрокатной компании «КарроПрокат» Алексей Рязанцев.
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Режиссеру Константину Буслову «всегда хотелось снять такую масштабную историю: костюмную, историческую, давней эпохи. И у нас получилось сложнопостановочное кино со всех точек зрения. В павильонах, с зеленым фоном наш фильм невозможно было бы снять. Но "дорогу осилит идущий". Все актеры справились со своими задачами великолепно. Я всегда провожу долгий кастинг, только у Алексея Гуськова кастинга не было. Я сразу подумал, кто мог бы исполнить роль Ратши, который дерется на двух мечах и обладает огромным жизненным опытом? На чью голову выпало столько испытаний. Здесь должен был быть, конечно, абсолютно неординарный актер».
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