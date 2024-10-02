Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE 6 октября 2024
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Злой город» с Алексеем Гуськовым и Александром Метелкиным выйдет в прокат зимой 2025 года

2 октября
2024 год

Новости кино >>
2 октября 2024

В рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума стала известна дата релиза исторического экшена Константина Буслова «Злой город». Согласно пресс-службе фильма, кинопрокатная компания «КарроПрокат» выпустит картину на большие экраны страны 23 января 2025 года.

«Злой город» с Алексеем Гуськовым и Александром Метелкиным выйдет в прокат зимой 2025 года
фото: пресс-служба фильма

«Фильмы об истории России всегда вызывают большой интерес, особенно когда речь идет о периоде Древней Руси. Мы знаем многие великие события, как, например, битва на Куликовом поле или Крещение Руси, которые вошли в учебники истории. Однако остаются и менее известные, но не менее важные страницы, которые заслуживают внимания. Именно таким событиям посвящен фильм Константина Буслова. "Злой город" – это масштабное кино с впечатляющими декорациями, множеством исторически достоверных костюмов и интересных персонажей. Это фильм о русской душе, о несгибаемой смелости, русском характере. По настроению он напоминает такие картины, как "Андрей Рублев" и "Легенда о Коловрате", а по масштабу не уступает лучшим зарубежным историческим драмам, таким как "Викинги" и "Сегун"», – прокомментировал президент кинопрокатной компании «КарроПрокат» Алексей Рязанцев.

Действие картины разворачивается в 1238 году. Хан Батый во время нашествия на Русь потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, среди которых были и женщины с детьми, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом». Но Козельск остался в веках образцом стойкости и мужества. Главные роли исполнили Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Артем Волобуев, Полина Чернышова, Владимир Любимцев, Дмитрий Куличков, Сергей Баталов и Аглая Шиловская.

Читать Володя, спасибо, что Живага: Питчинг иных в Фонде кино — 2023
Режиссеру Константину Буслову «всегда хотелось снять такую масштабную историю: костюмную, историческую, давней эпохи. И у нас получилось сложнопостановочное кино со всех точек зрения. В павильонах, с зеленым фоном наш фильм невозможно было бы снять. Но "дорогу осилит идущий". Все актеры справились со своими задачами великолепно. Я всегда провожу долгий кастинг, только у Алексея Гуськова кастинга не было. Я сразу подумал, кто мог бы исполнить роль Ратши, который дерется на двух мечах и обладает огромным жизненным опытом? На чью голову выпало столько испытаний. Здесь должен был быть, конечно, абсолютно неординарный актер».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.10.2024 - 15:51
Кино про то как проводили осаду города и в итоге вырезали всех? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Авиатор», «Злой город» и «Щекотун» получат поддержку Фонда кино
Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым
Алексей Гуськов и Александр Метелкин встанут на защиту Козельска
«1993», «Литвяк» и еще 14 фильмов получат поддержку Фонда кино
персоны
Сергей БаталовМаксим БелбородовКонстантин БусловАртём ВолобуевАлексей ГуськовДмитрий КуличковВладимир ЛюбимцевЛеонела МантуроваАлександр Метёлкин (II)Алексей РозинАлексей РязанцевПолина ЧернышоваАлексей ШевченковАглая Шиловская
фильмы
Андрей РублёвВикингиЗлой городЛегенда о КоловратеСёгун

фотографии >>
«Злой город» с Алексеем Гуськовым и Александром Метелкиным выйдет в прокат зимой 2025 года фотографии
«Злой город» с Алексеем Гуськовым и Александром Метелкиным выйдет в прокат зимой 2025 года фотографии
«Злой город» с Алексеем Гуськовым и Александром Метелкиным выйдет в прокат зимой 2025 года фотографии
«Злой город» с Алексеем Гуськовым и Александром Метелкиным выйдет в прокат зимой 2025 года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция LIVE 6 октября 2024

Скорбим

Алексей Облаков
2 октября ушёл из жизни каскадёр Алексей Облаков.
Вячеслав Добрынин
1 октября ушёл из жизни композитор, певец Вячеслав Добрынин.
Адиль Бестыбаев
29 сентября ушёл из жизни композитор Адиль Бестыбаев.
Крис Кристофферсон
28 сентября ушел из жизни актёр, поэт Крис Кристофферсон.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Антон Афанасьев
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Людмила Крылова
Илья Малаков
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Марибель Верду
Наташа Литтл
Ромина Пауэр
Войцех Покора
Александра Юста
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Золушка
драма, музыкальный фильм
Россия, 2023
Хуже всех
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2023
Говорит Земля!
комедия
Россия, 2024
Ужасающий 2
фильм ужасов
США, 2022
Особенности национальной больницы
трагикомедия
Россия, 2024
Королевство
драма
Россия, 2023
Творение богов
исторический фильм, фэнтези, экранизация
Китай, 2023
Жизнь
драма, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2024
Кот-призрак Андзу
мелодрама, приключения, фэнтези, экранизация
Франция, Япония, 2024
Тихое место: Азраэль
боевик, фильм ужасов
США, Эстония, 2024
Учитель, обещавший море
биография, драма
Испания, Канада, 2023
Агент на уикенд
боевик, триллер
Тайвань, Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?