Никита Волков расстался с российской адаптацией турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Никита Волков
, сыгравший Сергея в сериале «Постучись в мою дверь в Москве
», не появится во втором сезоне российской адаптации популярной турецкой романтической комедии о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Об этом сообщают пресс-службы ТНТ, Окко и Premier.
«Никиты Волкова действительно не будет во втором сезоне "Постучись в мою дверь в Москве". Вопреки всем слухам, причина замены главного актера связана со сложностями в совпадении производственных графиков с занятостью актера, не более. Никита большой актер, у него много проектов и плотный график съемок. Несмотря на это, мы продолжим съемки сериала, но с другим актером в роли Сергея Градского, который еще успеет полюбиться нашим зрителям», —
говорится в официальном обращении телеканала и онлайн-кинотеатров.
Второй сезон отечественной версии сериала «Постучись в мою дверь
» получит столько же эпизодов, сколько и первый, — 60. В первой серии продолжения покажут события спустя месяц после финала первого сезона. О составе творческой команды, актерах и датах старта съемок и премьеры создатели объявят позднее.
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