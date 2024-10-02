Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Никита Волков расстался с российской адаптацией турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

2 октября
2024 год

Новости кино >>
2 октября 2024
Никита Волков, сыгравший Сергея в сериале «Постучись в мою дверь в Москве», не появится во втором сезоне российской адаптации популярной турецкой романтической комедии о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. Об этом сообщают пресс-службы ТНТ, Окко и Premier.

Никита Волков расстался с российской адаптацией турецкого сериала «Постучись в мою дверь»
фото: gazeta.ru

«Никиты Волкова действительно не будет во втором сезоне "Постучись в мою дверь в Москве". Вопреки всем слухам, причина замены главного актера связана со сложностями в совпадении производственных графиков с занятостью актера, не более. Никита большой актер, у него много проектов и плотный график съемок. Несмотря на это, мы продолжим съемки сериала, но с другим актером в роли Сергея Градского, который еще успеет полюбиться нашим зрителям», — говорится в официальном обращении телеканала и онлайн-кинотеатров.

Второй сезон отечественной версии сериала «Постучись в мою дверь» получит столько же эпизодов, сколько и первый, — 60. В первой серии продолжения покажут события спустя месяц после финала первого сезона. О составе творческой команды, актерах и датах старта съемок и премьеры создатели объявят позднее.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   2.10.2024 - 17:43
хахахахах. и что это за чушь .... не смогли главного актера продлить)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получит продолжение
На фестивале «Пилот» прошли презентации онлайн-кинотеатров Premier и KION
Влад Соколовский записал саундтрек к сериалу «Постучись в мою дверь в Москве»
Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля
Катерина Ковальчук повысит градус, а Киркоров с Давой найдут «Сокровища императора»
Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь»
Лео Канделаки присоединился к команде российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь»
Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
Поиск по меткам
PREMIERОККОТНТ
персоны
Никита Волков
фильмы
Постучись в мою дверьПостучись в мою дверь в Москве

анонс

Скорбим

Алексей Облаков
2 октября ушёл из жизни каскадёр Алексей Облаков.
Вячеслав Добрынин
1 октября ушёл из жизни композитор, певец Вячеслав Добрынин.
Адиль Бестыбаев
29 сентября ушёл из жизни композитор Адиль Бестыбаев.
Крис Кристофферсон
28 сентября ушел из жизни актёр, поэт Крис Кристофферсон.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Антон Афанасьев
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Людмила Крылова
Илья Малаков
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Марибель Верду
Наташа Литтл
Ромина Пауэр
Войцех Покора
Александра Юста
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Золушка
драма, музыкальный фильм
Россия, 2023
Хуже всех
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2023
Говорит Земля!
комедия
Россия, 2024
Ужасающий 2
фильм ужасов
США, 2022
Особенности национальной больницы
трагикомедия
Россия, 2024
Королевство
драма
Россия, 2023
Творение богов
исторический фильм, фэнтези, экранизация
Китай, 2023
Жизнь
драма, мелодрама, трагикомедия
Германия, 2024
Кот-призрак Андзу
мелодрама, приключения, фэнтези, экранизация
Франция, Япония, 2024
Тихое место: Азраэль
боевик, фильм ужасов
США, Эстония, 2024
Учитель, обещавший море
биография, драма
Испания, Канада, 2023
Агент на уикенд
боевик, триллер
Тайвань, Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен