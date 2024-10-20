«Престол свободен»: Рэйф Файнс оказывается в центре заговора в трейлере фильма «Конклав»

«Мы сняли, на мой взгляд, лаконичный фильм, который способен перенести зрителя в новый мир захватывающего и оригинального кинематографического действа. Наш фильм может дать повод для размышлений тем, кто хочет изменить свою жизнь, найти новую цель или обновить старую. Если люди выйдут после просмотра с парой свежих мыслей, я буду очень рад», — поделился режиссер Эдвард Бергер.
По сюжету, когда Папа Римский неожиданно умирает, кардиналы со всего мира собираются в Ватикане, чтобы определить новую эру для Церкви. Для кардинала Лоуренса (Рэйф Файнс), декана Коллегии кардиналов, священный долг — наблюдать за конклавом. Он оказывается в центре заговора, который плетется за запертыми дверями Сикстинской капеллы. В основу фильма лег роман Роберта Харриса.
фото: «Атмосфера Кино»
«В этой истории полно манипулятивных, довольно темных личностей, совершающих сомнительные поступки. Есть амбиции и некоторая коррупция, но дело не только в политических махинациях. Для моего героя самый важный вопрос — кто сможет стать подходящим духовным лидером», — рассказал Рэйф Файнс.
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