Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Престол свободен»: Рэйф Файнс оказывается в центре заговора в трейлере фильма «Конклав»

20 октября
2024 год

Новости кино >>
20 октября 2024
В сети появились трейлер и постер драмы «Конклав», режиссером которого выступил Эдвард Бергер, обладатель «Оскара» за фильм «На Западном фронте без перемен». Главную роль играет Рэйф Файнс. В российский прокат картину выпустит «Атмосфера Кино» 21 ноября.

«Конклав»


«Мы сняли, на мой взгляд, лаконичный фильм, который способен перенести зрителя в новый мир захватывающего и оригинального кинематографического действа. Наш фильм может дать повод для размышлений тем, кто хочет изменить свою жизнь, найти новую цель или обновить старую. Если люди выйдут после просмотра с парой свежих мыслей, я буду очень рад», — поделился режиссер Эдвард Бергер.

По сюжету, когда Папа Римский неожиданно умирает, кардиналы со всего мира собираются в Ватикане, чтобы определить новую эру для Церкви. Для кардинала Лоуренса (Рэйф Файнс), декана Коллегии кардиналов, священный долг — наблюдать за конклавом. Он оказывается в центре заговора, который плетется за запертыми дверями Сикстинской капеллы. В основу фильма лег роман Роберта Харриса.

«Престол свободен»: Рэйф Файнс оказывается в центре заговора в трейлере фильма «Конклав»
фото: «Атмосфера Кино»

«В этой истории полно манипулятивных, довольно темных личностей, совершающих сомнительные поступки. Есть амбиции и некоторая коррупция, но дело не только в политических махинациях. Для моего героя самый важный вопрос — кто сможет стать подходящим духовным лидером», — рассказал Рэйф Файнс.

В фильме также сыграли Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Яцек Коман, Лусиан Мсамати, Брайн Ф. О’Бирн и другие. Картина была представлена на 51-м кинофестивале в Теллуриде, Международном кинофестивале в Торонто, 72-м международном фестивале в Сан-Себастьяне, а также Лондонском кинофестивале.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Рэйф Файнс станет кардиналом
Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
«Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу»
Экранизация романа «На Западном фронте без перемен» стала триумфатором премии BAFTA
персоны
Эдвард БергерЯцек КоманДжон ЛитгоуЛюсиан МсаматиБрайан Эф О'БирнИзабелла РосселлиниСтэнли ТуччиРэйф Файнс
фильмы
КонклавНа Западном фронте без перемен

фотографии >>
«Престол свободен»: Рэйф Файнс оказывается в центре заговора в трейлере фильма «Конклав» фотографии
«Престол свободен»: Рэйф Файнс оказывается в центре заговора в трейлере фильма «Конклав» фотографии
«Престол свободен»: Рэйф Файнс оказывается в центре заговора в трейлере фильма «Конклав» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Тенчой
19 октября ушёл из жизни писатель, сценарист Алексей Тенчой.
Анатолий Гридин
18 октября ушёл из жизни артист балета, педагог Анатолий Гридин.
Николай Седнев
17 октября ушёл из жизни актёр Николай Седнев.

День рождения >>

Михаил Беспалов
Павел Галич
Андрей Голубев
Игорь Горбачёв
Евгения Козырева
Владимир Курцеба
Людмила Макарова
Дмитрий Новиков (III)
Снежана Прудько
Роже Анен
Эвелин Брент
Уильям Забка
Джон Красински
Вигго Мортенсен
Даниэль Прево
Катарина Шюттлер
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Пришелец
Россия, 2024
Вуду. Шёпот тьмы
фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2023
Астрал. Игры призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
На всю катушку
комедия, семейное кино
Словакия, Франция, Чехия, 2024
Охотница за временем
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Великобритания, 2024
Возвращение домой
боевик, военный фильм, драма, триллер
Китай, 2022
Крик. Сезон призраков
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Встретимся вчера
комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2024
Замри
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Кара
мистика, триллер
Германия, 2023
Огниво
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Ёжик в тумане
СССР, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram