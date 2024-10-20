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Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок»

20 октября
2024 год

Новости кино >>
20 октября 2024

Телеканал ТВЦ рассказал о грядущих премьерах конца осени. Так, 28 и 29 октября в эфир выйдут два первых сезона нового сериала «Детектив на кончике пера», главную роль в котором исполняет Наталья Васильева.

Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок»
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ

По сюжету Варя Любочкина (Наталья Васильева) пишет женские романы. Ее книги хорошо продаются, но ей хотелось бы писать детективы. Младший брат Вари, Никита (Максим Пушненков), работает в местном отделе следственного комитета. Его начальник, Петр Кравцов (Егор Вадов), поручает ему деликатное дело – найти Юлю Филиппову, сбежавшую невесту сына известного бизнесмена. Никита отправляется искать Юлю и пропадает. Варя бросается на его поиски. Используя законы драматургии, ей удается не только найти брата, но и раскрыть убийство невесты. Петр Кравцов, впечатлен Варей, которая объясняет, что все дело было в «чеховском ружье».

25 октября в эфир выйдет продолжение детективной мелодрамы «Участок №13. Здравствуй, папа!», в которой сыграли Влада Ермолаева, Алиса Стасюк и другие. В четырех новых сериях проекта выросшая без отца Наташа (Влада Ермолаева) учится быть дочерью. А это оказывается непросто: с одной стороны, о тебе заботятся, но с другой – учат жить. Выясняется, что у ее папы, начальника местного МВД (Олег Масленников-Войтов), есть свое мнение об отношениях Наташи с Кондрашовым (Михаил Маликов), при этом у влюбленных и так все сложно.

Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок»
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ

1 ноября ТВЦ покажет премьеру двухсерийного детективного триллера «Встреча на встречке». В проекте сыграли Дана Абызова, Григорий Чабан, Галина Бокашевская, Степан Тарасов, Евгений Касьяненко и другие актеры. По сюжету Анастасия Белова (Дана Абызова) попадает в страшную аварию. Вылетевшая на встречку легковушка таранит ее автомобиль, виновница ДТП погибает на месте. Придя в себя, Настя понимает, что полностью забыла свою жизнь, зато помнит последние минуты жизни погибшей девушки, Марины, – как будто в момент столкновения их воспоминания перемешались. Настя пытается выйти на связь с муже Марины: она смутно помнит о какой-то страшной опасности, грозящей их сыну. Однако Владимир принимает ее за сумасшедшую, а собственный муж (которого она никак не может узнать) категорически против ее общения с посторонними мужчинами.

А уже 3 ноября зрители смогут увидеть четырехсерийный детектив «Роковой подарок», снятый по роману Татьяны Устиновой. Главные роли в проекте играют Кристина Бабушкина и Павел Трубинер. 6 и 7 ноября в эфир выйдут два премьерных сезона детективной мелодрамы «Я иду тебя искать», в которой задействованы Софья Хилькова, Петр Рыков, Александр Стефанцов, Анна Клинская и другие.
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персоны
Дана АбызоваКристина БабушкинаГалина БокашевскаяЕгор ВадовНаташа ВасильеваВладислава ЕрмолаеваЕвгений КасьяненкоАнна КлинскаяМихаил МаликовОлег Масленников-ВойтовМаксим ПушненковПётр РыковАлиса СтасюкАлександр СтефанцовСтепан ТарасовПавел ТрубинерТатьяна УстиноваСофья ХильковаГригорий Чабан
фильмы
Встреча на встречкеДетектив на кончике пераРоковой подарокУчасток № 13 - 2: Здравствуй, папа!

фотографии >>
Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок» фотографии
Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок» фотографии
Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок» фотографии
Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок» фотографии
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