Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок»

Телеканал ТВЦ рассказал о грядущих премьерах конца осени. Так, 28 и 29 октября в эфир выйдут два первых сезона нового сериала «Детектив на кончике пера», главную роль в котором исполняет Наталья Васильева.
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ
По сюжету Варя Любочкина (Наталья Васильева) пишет женские романы. Ее книги хорошо продаются, но ей хотелось бы писать детективы. Младший брат Вари, Никита (Максим Пушненков), работает в местном отделе следственного комитета. Его начальник, Петр Кравцов (Егор Вадов), поручает ему деликатное дело – найти Юлю Филиппову, сбежавшую невесту сына известного бизнесмена. Никита отправляется искать Юлю и пропадает. Варя бросается на его поиски. Используя законы драматургии, ей удается не только найти брата, но и раскрыть убийство невесты. Петр Кравцов, впечатлен Варей, которая объясняет, что все дело было в «чеховском ружье».
25 октября в эфир выйдет продолжение детективной мелодрамы «Участок №13. Здравствуй, папа!», в которой сыграли Влада Ермолаева, Алиса Стасюк и другие. В четырех новых сериях проекта выросшая без отца Наташа (Влада Ермолаева) учится быть дочерью. А это оказывается непросто: с одной стороны, о тебе заботятся, но с другой – учат жить. Выясняется, что у ее папы, начальника местного МВД (Олег Масленников-Войтов), есть свое мнение об отношениях Наташи с Кондрашовым (Михаил Маликов), при этом у влюбленных и так все сложно.
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ
1 ноября ТВЦ покажет премьеру двухсерийного детективного триллера «Встреча на встречке». В проекте сыграли Дана Абызова, Григорий Чабан, Галина Бокашевская, Степан Тарасов, Евгений Касьяненко и другие актеры. По сюжету Анастасия Белова (Дана Абызова) попадает в страшную аварию. Вылетевшая на встречку легковушка таранит ее автомобиль, виновница ДТП погибает на месте. Придя в себя, Настя понимает, что полностью забыла свою жизнь, зато помнит последние минуты жизни погибшей девушки, Марины, – как будто в момент столкновения их воспоминания перемешались. Настя пытается выйти на связь с муже Марины: она смутно помнит о какой-то страшной опасности, грозящей их сыну. Однако Владимир принимает ее за сумасшедшую, а собственный муж (которого она никак не может узнать) категорически против ее общения с посторонними мужчинами.
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