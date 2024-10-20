Лука Гуаданьино снимет нового «Американского психопата»

Режиссер Лука Гуаданьино снимет новую экранизацию романа «Американский психопат» для студии Lionsgate. Сценарий напишет Скотт З. Бернс («Ультиматум Борна»), сообщает Deadline.
фото: Deadline
Роман Брета Истона Эллиса рассказывает о богатом жителе Манхэттена Патрике Бэйтмане, который детально описывает, как он пытает и убивает своих жертв. В 2000-м вышла экранизация книги от постановщицы Мэри Хэррон, в котором главную роль сыграл Кристиан Бейл. Несмотря на то, что картина изначально получила смешанные отзывы, позднее фильм обрел культовый статус.
Отмечается, что работа Гуаданьино станет не ремейком фильма, а именно новой адаптацией книги.
обсуждение >>