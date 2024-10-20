Том Холландер сыграет Альфреда Хичкока в новом сезоне сериала «Монстр»

Стал известен актерский состав третьего сезона криминальной антологии «Монстр» Райана Мерфи. Продолжение сериала расскажет о маньяке Эде Гейне, которого сыграет Чарли Ханнэм. Об этом пишет Variety.
фото: Netflix
Новая часть антологии получит название «Оригинальный монстр». В ней появится Альфред Хичкок, роль которого досталась Тому Холландеру. Именно Эд Гейн, действовавший в 1950-е годы, послужил одним из источников вдохновения для фильма «Психо» и его героя Нормана Бейтса.
В касте также заявлены Лори Меткаф и Оливия Уильямс, которые сыграют мать убийцы Августу и супругу Хичкока Альму Ревиль соответственно. Съемки стартуют уже в этом месяце, а режиссерское кресло займет Макс Уинклер. Первый сезон шоу Райана Мерфи рассказывал историю Джеффри Дамера, а второй сосредоточился на братьях Менендес.
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