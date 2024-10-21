Андрей Рожков перевоплотится в бабушку в продолжении сериала «Мама будет против»

По сюжету Николай (Роман Постовалов) поселился у Натальи (Ксения Корнева), что раздражает ее маму Тамару Игоревну (Дмитрий Брекоткин). Безработный парень хочет задобрить пенсионерку, поэтому с помощью будущего тестя Сергея Геннадьевича (Сергей Ершов) и друга Дани (Михаил Тарабукин) открывает пирожковую, которую периодически защищает то от слишком правильной инспекторши, то от бывшего босса. Проблем мало не бывает, как и родственников: к Николаю приезжает мама Марина (Эвелина Бледанс), а к Наташе — бабушка Анна Федоровна (Андрей Рожков). Теперь у Тамары Игоревны больше соперников, а значит, еще больше желания победить в этой беспощадной битве.
«После первого сезона мне писали: "Тамара Игоревна — это же вылитая твоя мама!" Понятно, что они не про характер, видимо, поймали что-то знакомое в мимике, жестах, которые я неосознанно взял от мамы. На самом деле в первом сезоне по накалу страстей мы достаточно высоко подняли планку, теперь концентрация яда повысилась, плотность огня увеличилась», — признается Дмитрий Брекоткин.
фото: пресс-служба СТС
Кроме эмоциональных сцен, актеров ждали и необычные перевоплощения: Роман Постовалов стал арабским шейхом, Дмитрий Брекоткин примерил корону и образ Елизаветы II, Сергей Ершов — короля, а Ксения Корнева и Эвелина Бледанс — сари. «Здесь у меня больше десяти пар обуви, огромное количество шляп и украшений, эффектные прически. В общем, это просто шоу-дефиле. Перевоплощений много, но особенно я ждала примерки сари. Я всегда мечтала сыграть в индийском кино, и вот наконец в моем послужном актерском списке появилась героиня в таком образе», — рассказывает Эвелина Бледанс.
Съемки проходили в Свердловской киностудии, где построили лестничную площадку и квартиры Натальи и ее родителей. Также художники создали пирожковую, гараж Сергея Геннадьевича с потайной комнатой, подвал ТСЖ, кабинеты психотерапевта, участкового и других героев. Кроме павильонных съемок, группу ожидали и натурные, в том числе сцены в лесу и на берегу Верх-Исетского пруда. По словам художника-постановщика Евгения Кравцова, авторы сериала хотели, чтобы зритель прочувствовал уральский колорит, поэтому выбрали места, характерные для природы Урала: хребты, наслоение камней, леса, пригорки и озера.
обсуждение >>