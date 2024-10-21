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Премьера мелодрамы «Лидия и Ландыш» с Алиной Резвяковой и Анфисой Хрусталевой состоится в конце октября

21 октября
2024 год

Новости кино >>
21 октября 2024
Новый сезон линейки премьер «Сквозь слезы к счастью» на «Dомашнем» откроет мелодрама «Лидия и Ландыш» 28 и 29 октября. Главные роли исполнили Алина Резвякова и Анфиса Хрусталева, уточняет пресс-служба телеканала.

Премьера мелодрамы «Лидия и Ландыш» с Алиной Резвяковой и Анфисой Хрусталевой состоится в конце октября
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету из-за проблем со здоровьем Ландыш росла под особой опекой, окруженная заботой и любовью обеспеченных родителей Альбины и Руслана Абдуловых. Однажды вертолет, на котором Руслан летел с друзьями на охоту, потерпел крушение, найти его не могут. Конкуренты Абдулова начинают бороться за его бизнес. Ландыш так переживает, что у нее резко ухудшается здоровье. Врач советует Альбине нанять сиделку и рекомендует Лиду Звонареву. Со временем Лида и Ландыш становятся близкими подругами, но они даже не подозревают, что их связывает многолетняя тайна.

Режиссером восьмисерийного проекта выступил Руслан Паушу. В мелодраме также сыграли Дарья Грачева, Олег Каменщиков, Никита Абдулов, Сергей Подольный, Татьяна Аугшкап, Иван Матвеенко и другие.
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Алина Резвякова и Анфиса Хрусталева сыграли в мелодраме «Лидия и Ландыш»
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Премьера мелодрамы «Лидия и Ландыш» с Алиной Резвяковой и Анфисой Хрусталевой состоится в конце октября фотографии
Премьера мелодрамы «Лидия и Ландыш» с Алиной Резвяковой и Анфисой Хрусталевой состоится в конце октября фотографии
Премьера мелодрамы «Лидия и Ландыш» с Алиной Резвяковой и Анфисой Хрусталевой состоится в конце октября фотографии
Премьера мелодрамы «Лидия и Ландыш» с Алиной Резвяковой и Анфисой Хрусталевой состоится в конце октября фотографии
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