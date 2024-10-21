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II Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» посетили более трех тысяч зрителей

21 октября
2024 год

Новости кино >>
21 октября 2024
Более трех тысяч зрителей посетили Второй фестиваль африканской культуры «Африка. Вместе в будущее», который проходил в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской Галереи с 16 по 20 октября. В рамках смотра москвичи и гости столицы смогли посмотреть посмотреть картины современного африканского кинематографа, а также познакомиться с африканской культурой и поучаствовать в актуальных паблик-токах и дискуссиях о кино, моде и театре, сообщает пресс-служба мероприятия.

II Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» посетили более трех тысяч зрителей
фото: пресс-служба смотра

Всего в кинопрограмме фестиваля было представлено 11 фильмов, среди которых участники и победители ведущих международных фестивалей — Канн, Берлинале, Торонто, Роттердама и «Сандэнса», а также номинанты на «Оскар» от Сенегала, Нигерии и Судана. Это ленты абсолютно разных жанров и тем — от неистового абсурдистского боевика и глубокой военной драмы до фильма-катастрофы с инопланетянами в Марокко и острого политического триллера о журналистском расследовании. Бюджеты у фильмов также абсолютно разные — одна из картин, к примеру, была снята менее чем за 65 долларов.

«Мы рады, что фестиваль "Африка. Вместе в будущее" привлек столько зрителей и стал площадкой для знакомства с многогранной африканской культурой. Наша программа показала широту африканского кинематографа — многие зрители впервые открыли для себя, насколько глубоки и разнообразны его сюжеты и жанры. Полные залы на показах подтверждают, что африканское кино способно удивить, вдохновить и открыть новые грани искусства для широкой аудитории», — отметила директор фестиваля Анна Штиль.

Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля также прошла обширная публичная программа, которая включала в себя серию круглых столов и паблик-токов, лекций и панельных дискуссий с участием кинематографистов, продюсеров, инвесторов и культурных деятелей России и стран Африки.
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II Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» посетили более трех тысяч зрителей фотографии
II Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» посетили более трех тысяч зрителей фотографии
II Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» посетили более трех тысяч зрителей фотографии
II Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» посетили более трех тысяч зрителей фотографии
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