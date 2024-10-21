Павел Деревянко и Юлия Александрова отказываются вступать в «Открытый брак»

Главные герои оказываются в точно такой же исходной точке, как и пара из первого сезона, которую играли Марина Александрова и Антон Васильев. Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), которая к тому же оказывается в положении. Несмотря ни на что, все стороны конфликта стараются вести себя, как цивилизованные люди, принимают ситуацию и поддерживают общение, в результате чего возникает чат под названием «Открытая семья», в котором оказываются все участники событий.
«Отношения ― важный аспект в жизни любого человека и заглянуть посредством кино в другую семью, понаблюдать как там у них и как они справляются, очень интересно. Как говорил Лев Николаевич ― все счастливы одинаково, а несчастливы по-своему. Хотя я думаю, и счастливы все по-разному», — подчеркивает Юлия Александрова.
Над новой версией истории работают сценаристы первого сезона Анна Соболевская и Анна Курбатова, которая на этот раз также займется режиссурой. Художником-постановщиком проекта выступает Мария Петрова, а оператором ― Дмитрий Бределев.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Размышляя над продолжением сериала, мы поняли, что нам хочется расширить вселенную "Открытого брака". Человеческие отношения настолько разнообразны, сложны и интересны, что тема становится практически неисчерпаемой. В этот раз мы хотим понаблюдать за семейной парой, где муж и жена, узнав об измене друг друга, ведут себя совсем иначе, нежели герои первого сезона. Мы снова пытаемся найти ответ на вопросы: можно ли простить предательство, нужно ли пытаться изменить партнера или нужно меняться самому, стоит ли входить в одну реку дважды и, конечно, что такое на самом деле любовь», — говорит Анна Курбатова.
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