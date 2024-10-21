Павел Деревянко и Юлия Александрова отказываются вступать в «Открытый брак»

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В конце осени ТВЦ покажет новые сериалы и продолжения уже знакомых проектов

Наталья Васильева станет «Детективом на кончике пера», а Кристина Бабушкина получит «Роковой подарок»

ТВ-3 покажет мистический детектив с Шамилем Мухамедовым, Полиной Кудимовой и Кристиной Шелобковой

Бестселлер разошёлся за три месяца

«Все всё видят»: Суд вынес решение об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце

Но это решение не окончательное