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Майк Флэнеган поработает над сериалом по роману Стивена Кинга «Кэрри»

21 октября
2024 год

Новости кино >>
21 октября 2024
Режиссер Майк Флэнеган, известный по хоррорам «Призраки дома на холме», «Жизнь Чака» и «Доктор Сон», спродюсирует сериальную экранизацию «Кэрри» Стивена Кинга для Amazon. Об этом сообщает Deadline.

Майк Флэнеган поработает над сериалом по роману Стивена Кинга «Кэрри»
фото: кадр из фильма «Кэрри»

Сериал находится в активной разработке, но актерского состава пока что нет. Главная героиня первоисточника – 16-летняя школьница Кэрри, терроризируемая сверстниками и сдвинувшейся на религиозной почве мамашей. На выпускном балу одноклассники решили жестоко подшутить над аутсайдершей, не подозревая, что она обладает способностью к телекинезу.

Канонической киноверсией романа Кинга является одноименная лента 1976-го года, снятая Брайаном ди Пальмой. Картина тут же приобрела статус культовой, а Сисси Спейсек и Пайпер Лори, исполнительницы женских ролей, главной и второстепенной соответственно, были удостоены номинаций на премию «Оскар».
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