Майк Флэнеган поработает над сериалом по роману Стивена Кинга «Кэрри»

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Стартовали съемки продолжения драмеди о свободных отношениях

Павел Деревянко и Юлия Александрова отказываются вступать в «Открытый брак»

21 октября

II Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» посетили более трех тысяч зрителей

Всего в кинопрограмме смотра было представлено 11 фильмов