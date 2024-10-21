Майк Флэнеган поработает над сериалом по роману Стивена Кинга «Кэрри»

Сериал находится в активной разработке, но актерского состава пока что нет. Главная героиня первоисточника – 16-летняя школьница Кэрри, терроризируемая сверстниками и сдвинувшейся на религиозной почве мамашей. На выпускном балу одноклассники решили жестоко подшутить над аутсайдершей, не подозревая, что она обладает способностью к телекинезу.
Канонической киноверсией романа Кинга является одноименная лента 1976-го года, снятая Брайаном ди Пальмой. Картина тут же приобрела статус культовой, а Сисси Спейсек и Пайпер Лори, исполнительницы женских ролей, главной и второстепенной соответственно, были удостоены номинаций на премию «Оскар».
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