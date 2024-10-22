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В любви и аниме все средства хороши: новый трейлер «Полного исследования»

22 октября
2024 год

Новости кино >>
22 октября 2024
Анонсированное полгода назад «Полное исследование» выйдет в январе 2025-го. За производство отвечает студия MAPPA, известная по таким хитам, как «Магическая битва», «Человек-бензопила», финал «Атаки титанов» и ремейк культового сериала «Ранма 1/2». Это оригинательное аниме, что в индустрии большая редкость. Тем интереснее взглянуть на новый трейлер (у нас — с русскими субтитрами).


После окончания школы Нацуко Хиросэ быстро добилась успеха в аниме-индустрии, стремительно добившись режиссерского дебюта. Её первая работа не только завоевала признание критиков, но и привлекла внимание широкой аудитории, утвердив 22-летнюю девушку в статусе нового дарования. Однако следующий шаг оказывается куда сложнее: новый проект — ромком о первой любви. Из-за отсутствие личного опыта Нацуко не может завершить раскадровку, что ставит под угрозу производство фильма.

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Новый ролик знакомит нас с «Повесть о гибели» (A Tale of Perishing), которая, вероятно, и стала дебютом главной героини. Юный воин Люк Брейвхарт сражается с темными сущностями, пытаясь спасти мир вместе с верными соратниками (например, единорогом Юнио). В разгар жестокой схватки он видит трагическую гибель возлюбленной и впадает в отчаяние.

В любви и аниме все средства хороши: новый трейлер «Полного исследования»

К сэйю Нацуко Анне Нагасэ (Харли Квинн из «Отряда самоубийц ») присоединятся:

Люк Брейвхарт — Кадзуки Ура (Горо Они из «Избрания божества»).
Юнио — Риэ Кугимия (Момо Нисимия из фильма «Магическая битва 0»).
Меммельн — Минори Судзуки (Уран из «Плутона»).
Кью-Джей — Акио Суяма (Кадзуносукэ Нива из «Самурая Чамплу»).

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В любви и аниме все средства хороши: новый трейлер «Полного исследования» фотографии
В любви и аниме все средства хороши: новый трейлер «Полного исследования» фотографии
В любви и аниме все средства хороши: новый трейлер «Полного исследования» фотографии
В любви и аниме все средства хороши: новый трейлер «Полного исследования» фотографии
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