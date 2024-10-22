В любви и аниме все средства хороши: новый трейлер «Полного исследования»

Анонсированное
полгода назад «Полное исследование
» выйдет в январе 2025-го. За производство отвечает студия MAPPA
, известная по таким хитам, как «Магическая битва
», «Человек-бензопила
», финал «Атаки титанов
» и ремейк культового сериала «Ранма 1/2
». Это оригинательное аниме, что в индустрии большая редкость. Тем интереснее взглянуть на новый трейлер (у нас — с русскими субтитрами).
После окончания школы Нацуко Хиросэ быстро добилась успеха в аниме-индустрии
, стремительно добившись режиссерского дебюта. Её первая работа не только завоевала признание критиков, но и привлекла внимание широкой аудитории, утвердив 22-летнюю девушку в статусе нового дарования. Однако следующий шаг оказывается куда сложнее: новый проект — ромком о первой любви. Из-за отсутствие личного опыта Нацуко не может завершить раскадровку, что ставит под угрозу производство фильма.
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Новый ролик знакомит нас с «Повесть о гибели» (A Tale of Perishing), которая, вероятно, и стала дебютом главной героини. Юный воин Люк Брейвхарт сражается с темными сущностями, пытаясь спасти мир вместе с верными соратниками (например, единорогом Юнио). В разгар жестокой схватки он видит трагическую гибель возлюбленной и впадает в отчаяние.
К сэйю Нацуко Анне Нагасэ
(Харли Квинн
из «Отряда самоубийц
») присоединятся:
Люк Брейвхарт — Кадзуки Ура
(Горо Они
из «Избрания божества
»).
Юнио — Риэ Кугимия
(Момо Нисимия
из фильма «Магическая битва 0
»).
Меммельн — Минори Судзуки
(Уран
из «Плутона
»).
Кью-Джей — Акио Суяма
(Кадзуносукэ Нива
из «Самурая Чамплу
»).
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