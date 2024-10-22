Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов удочерят девочку

фото: пресс-служба кинокомпании Pan-Atlantic Studio
«Мне хочется привлечь внимание к проблеме опекунства и родительства, применив нестандартный взгляд, добиться того, чтобы зритель наблюдал за непростой жизнью героев, замерев у экранов – именно так, как мы знаем, смотрят индийское кино. Как и в дебютной работе, в "Жемчуге" я добиваюсь "сказочного реализма" – это история о ребенке, который для того, чтобы уйти от каких-то внутренних проблем, кошмаров и неприятностей, придумывает себе мир, где ему легче. Наша главная героиня Марта живет своими фантазиями, в которых ей намного лучше, чем в реальной жизни», — рассказала режиссер Тина Баркалая.
По сюжету крупная металлургическая компания, в которой работает москвич Роман Мухин (Цыганов), опекает детский дом в Ханты-Мансийске. Руководство ненавязчиво рекомендует Роману, в целях карьерного роста, взять на попечение ребенка из этого приюта. Его жена Елена (Ходченкова) не против – она надеется, что еще один ребенок укрепит их брак, ведь у пары давно кризис в отношениях. Супруги летят в Ханты-Мансийск и из всех детей выбирают 11-летнюю Марту (Полунеева), девочку с непростым характером – она прямая, колкая, себе на уме. А еще Марта, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска – потому что тут живет ее бабушка Сталина Григорьевна. Пожилая женщина, понимая, что не сможет обеспечить ребенка, уговаривает внучку согласиться и переехать. Так Марта оказывается в Москве. Однако с переездом девочки отношения между супругами только ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию – в страну, в которой мечтала побывать Марта.
Картина производится кинокомпанией Pan-Altantic Studio и индийской компанией «Картина Интертеймент» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. «"Жемчуг" – наш второй совместный с Тиной Баркалая проект, но первый, который мы снимем в международной копродукции. После того, как "Сказки Гофмана" увидели индийские коллеги на Международном кинофестивале в Гоа, мы подписали с ними соглашение о сотрудничестве над новой картиной. Поэтому часть съемок "Жемчуга" пройдет в Агре (Индия). Надеемся, что фильм увидят зрители не только в кинотеатрах России, но и в Индии – по крайней мере, мы сейчас ведем об этом переговоры», – рассказала Екатерина Филиппова.
фото: пресс-служба кинокомпании Pan-Atlantic Studio
Для Дарьи Полунеевой, дебютировавшей в «Хозяине» Юрия Быкова, работа в «Жемчуге» станет первой главной ролью. Оператором фильма выступает Александр Кузнецов, а художником-постановщиком — Виктор Зудин. Съемки проходят в Москве, позже команда переедет в Ханты-Мансийск, где по сюжету и развиваются основные события. Также съемки запланированы в Индии. Ленту планируют выпустить на широкие экраны осенью 2025 года.
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