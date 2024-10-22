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Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов удочерят девочку

22 октября
2024 год

Новости кино >>
22 октября 2024
Тина Баркалая приступила к съемкам первого российско-индийского проекта компании Pan-Altantic Studio — семейной драмы «Жемчуг». Согласно пресс-службе студии, главные роли в фильме сыграют Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина и Дарья Полунеева.

Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов удочерят девочку
фото: пресс-служба кинокомпании Pan-Atlantic Studio

«Мне хочется привлечь внимание к проблеме опекунства и родительства, применив нестандартный взгляд, добиться того, чтобы зритель наблюдал за непростой жизнью героев, замерев у экранов – именно так, как мы знаем, смотрят индийское кино. Как и в дебютной работе, в "Жемчуге" я добиваюсь "сказочного реализма" – это история о ребенке, который для того, чтобы уйти от каких-то внутренних проблем, кошмаров и неприятностей, придумывает себе мир, где ему легче. Наша главная героиня Марта живет своими фантазиями, в которых ей намного лучше, чем в реальной жизни», — рассказала режиссер Тина Баркалая.

По сюжету крупная металлургическая компания, в которой работает москвич Роман Мухин (Цыганов), опекает детский дом в Ханты-Мансийске. Руководство ненавязчиво рекомендует Роману, в целях карьерного роста, взять на попечение ребенка из этого приюта. Его жена Елена (Ходченкова) не против – она надеется, что еще один ребенок укрепит их брак, ведь у пары давно кризис в отношениях. Супруги летят в Ханты-Мансийск и из всех детей выбирают 11-летнюю Марту (Полунеева), девочку с непростым характером – она прямая, колкая, себе на уме. А еще Марта, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска – потому что тут живет ее бабушка Сталина Григорьевна. Пожилая женщина, понимая, что не сможет обеспечить ребенка, уговаривает внучку согласиться и переехать. Так Марта оказывается в Москве. Однако с переездом девочки отношения между супругами только ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию – в страну, в которой мечтала побывать Марта.

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По словам генерального продюсера ленты Екатерины Филипповой, «в этой истории поднимаются очень серьезные и социально-значимые темы опекунства и приёмного родительства. Эти вопросы действительно сложные для кино, ведь легко можно уйти в морализаторство или дидактические материалы "как правильно". Поэтому мы хотим показать другой взгляд на проблему – взгляд маленькой, но отважной девочки, которая очень рано понимает, что нельзя предавать себя».

Картина производится кинокомпанией Pan-Altantic Studio и индийской компанией «Картина Интертеймент» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. «"Жемчуг" – наш второй совместный с Тиной Баркалая проект, но первый, который мы снимем в международной копродукции. После того, как "Сказки Гофмана" увидели индийские коллеги на Международном кинофестивале в Гоа, мы подписали с ними соглашение о сотрудничестве над новой картиной. Поэтому часть съемок "Жемчуга" пройдет в Агре (Индия). Надеемся, что фильм увидят зрители не только в кинотеатрах России, но и в Индии – по крайней мере, мы сейчас ведем об этом переговоры», – рассказала Екатерина Филиппова.

Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов удочерят девочку
фото: пресс-служба кинокомпании Pan-Atlantic Studio

Для Дарьи Полунеевой, дебютировавшей в «Хозяине» Юрия Быкова, работа в «Жемчуге» станет первой главной ролью. Оператором фильма выступает Александр Кузнецов, а художником-постановщиком — Виктор Зудин. Съемки проходят в Москве, позже команда переедет в Ханты-Мансийск, где по сюжету и развиваются основные события. Также съемки запланированы в Индии. Ленту планируют выпустить на широкие экраны осенью 2025 года.
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фильмы
Сказки ГофманаХозяин

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Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов удочерят девочку фотографии
Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов удочерят девочку фотографии
Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов удочерят девочку фотографии
Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов удочерят девочку фотографии
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