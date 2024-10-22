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Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию

22 октября
2024 год

Новости кино >>
22 октября 2024
Надежда Михалкова и Александр Устюгов присоединились к актерскому составу фантастической приключенческой комедии «Смешарики. Космическая экскурсия», сообщает пресс-служба Кинопоиска.

Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию
фото: пресс-служба Кинопоиска

Актеры предстанут в качестве родителей главных героев. Им предстоят непростые испытания межпланетного масштаба. Большую часть сцен Михалкова и Устюгов провели в декорациях космического корабля, по несколько часов снимаясь в скафандрах и осваивая анабиозные камеры.

О сюжете картины известно лишь то, что Крош и Ёжик найдут в Ромашковой долине необычное устройство, которое перенесет их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс.

Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию
фото: пресс-служба Кинопоиска

У сценариста фильма Сергея Лукьяненко будет камео. «Говорят, получилось смешно», — поделился известный писатель в своих социальных сетях.

Над лентой работают два режиссера: за игровую часть отвечает Андрей Мармонтов, а за анимацию — Илья Максимов. В главных ролях заняты Николай Добрынин, Людмила Артемьева, Ян Цапник, Иван Агапов и Александр Лыков. Первый игровой фильм о Смешариках, создаваемый ГК «Рики» совместно с Кинопоиском, выйдет в прокат весной 2026 года.
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Смешарики. Космическая экскурсия

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