Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию

Актеры предстанут в качестве родителей главных героев. Им предстоят непростые испытания межпланетного масштаба. Большую часть сцен Михалкова и Устюгов провели в декорациях космического корабля, по несколько часов снимаясь в скафандрах и осваивая анабиозные камеры.
О сюжете картины известно лишь то, что Крош и Ёжик найдут в Ромашковой долине необычное устройство, которое перенесет их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс.
фото: пресс-служба Кинопоиска
У сценариста фильма Сергея Лукьяненко будет камео. «Говорят, получилось смешно», — поделился известный писатель в своих социальных сетях.
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