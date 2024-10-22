Надежда Михалкова и Александр Устюгов отправятся вместе со Смешариками на космическую экскурсию

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Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов удочерят девочку

22 октября

В любви и аниме все средства хороши: новый трейлер «Полного исследования»

Многообещающий оригинальный проект студии, работавшей над «Магической битвой» и «Юри на льду»